Femicidio de Thania Santillán: dictaron prisión preventiva para el acusado y la querella adelantó que pedirá perpetua

Después de que se cumpliera un mes del femicidio de Thania Santillán , la Justicia de Santiago del Estero ordenó dos años de prisión preventiva para su ex pareja, Cristian Salto , quien está acusado de haberle disparado mientras la tenía retenida en una zona montañosa de Las Tinajas.

En el cierre de la audiencia realizada este jueves, la jueza de Género Norma Morán resolvió que el único imputado por el crimen tendrá que pasar los próximos dos años en la cárcel previo a enfrentar un juicio oral. Para la decisión fueron claves los resultados de la autopsia practicada a la víctima.

Esta misma semana, se dio a conocer que el informe forense comprobó que Santillán murió producto de los dos disparos de arma de fuego que recibió ese 20 de febrero. Además, se constató que presentaba una costilla fracturada y que uno de sus pulmones había colapsado.

Bajo el punto de vista de los peritos, las heridas detectadas en el cuerpo de la joven fueron calificadas como fatales. Por este motivo, se reforzó la hipótesis de que, antes de ser asesinada, Thania sufrió un ataque violento mientras estuvo privada de su libertad.

Frente a esta decisión, la querella, representada por el abogado Gilberto Perduca , adelantó durante un diálogo con La Mañana de Info que pedirán que Salto sea condenado a la pena máxima, tras indicar que había nuevos elementos en la causa que agravarían la responsabilidad penal del acusado.

“ La ejecutó a quemarropa. No estamos ante un simple homicidio agravado, sino ante un homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía y por ensañamiento ”, denunció al remarcar que le apuntó en la sien “para asegurar el resultado”. Incluso, alegó que habría pruebas para comprobar que la joven estaba inmersa en un contexto de amenazas previas y fallas en los sistemas de protección.

De la misma manera, el letrado aseguró que ninguna de las partes cuestionó los resultados de la autopsia, en donde señaló que se comprobó que la víctima primero recibió un disparo que causó lesiones internas graves y, ya caída en el suelo, fue ultimada con un tiro en la cabeza.

“No hubo emoción violenta. Hubo una ejecución. Primero la hiere y luego, cuando estaba indefensa , le coloca el arma en la sien y dispara para garantizar la muerte”, ratificó Perduca al indicar que iban a pedir una condena perpetua por la gravedad de los hechos.

Sumado a las pericias, el abogado de la familia remarcó en la audiencia que también había indicios que evidencian un escenario de hostigamiento y peligro. Como parte de los elementos que deberán ser analizados, mencionó la existencia de unos mensajes enviados por la joven a sus familiares en los que advertía sobre amenazas directas de su ex pareja.

Según el abogado, Thania alertó en esas conversaciones que Salto tenía la intención de matarla. Además, indicaron que la diferencia de este caso con otros similares sería que la joven había intentado denunciar la situación y solicitar medidas de protección . Sin embargo, no pudo concretar la denuncia ni acceder a la asistencia necesaria debido a obstáculos burocráticos y demoras administrativas.

“Ella había buscado ayuda para resguardar su integridad. Tenía intención de denunciar y hay elementos que lo acreditan, pero por distintas circunstancias no pudo acceder a esa protección. Lamentablemente, no llegó a tiempo”, apuntó el letrado al afirmar que la investigación, encabezada por la fiscal Lucía González Farías , avanzaría con rapidez debido a la contundencia de las pruebas.

Por este motivo, Perduca consideró que “el caso está prácticamente probado. Restan algunas pericias, pero entendemos que en poco tiempo estarán dadas las condiciones para pedir la elevación a juicio” . Mientras tanto, el acusado permanecerá alojado en el Centro Único de Detenidos , a la espera de que se completen las pericias psicológicas y psiquiátricas.

Aunque la causa estaría por ser elevada a juicio, el abogado relató que la familia de la joven estaría devastada, sobre todo, su madre. “Está destruida. La estamos acompañando y ofrecimos asistencia psicológica para atravesar este momento tan duro”, indicó al valorar el gesto de la jueza en manifestar sus condolencias a los familiares de Thania.

Fuente: Infobae