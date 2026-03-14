Video: enfrentó a un hombre que acosaba a menores en un cumpleaños de 15 y él le cortó la cara con una copa

Una mujer denunció públicamente en sus redes sociales que fue víctima de una brutal agresión durante los festejos de un cumpleaños de 15 . Según relató, ella debió intervenir porque había un joven acosando a varias adolescentes y ante su reclamo para que cesara en su actitud , le cortó la cara con una copa .

Todo pasó durante la madrugada del 8 de marzo en una quinta del barrio privado Los Nuevos Ombúes de Florencio Varela. La mujer, identificada como Ana Segovia, terminó en el hospital , donde le realizaron una sutura por la profunda herida que sufrió al lado del ojo .

“Durante la fiesta un hombre identificado como Diego Ezequiel Chamorro, de 24 años, comenzó a manosear a varias menores de edad que estaban presentes. Las nenas asustadas se escondieron detrás de mi hijo de 14 años para protegerse”, denunció en sus redes sociales.

“ Mi hijo le pide a este hombre que se alejara de ellas , pero en lugar de hacerlo, el agresor empezó a amenazarlo e intentó iniciar una pelea con él, a pesar de tratarse de un menor. Ante esta situación, mi hijo me llama para pedir ayuda ”, continuó.

Ana contó que le pidió que se retirara e incluso que intentó hablar con su madre , ya que ambos eran familiares de la cumpleañera. Sin embargo, dijo que la mujer lo defendió y empezó a gritarle e insultarla . Mientras ella intentaba explicarle lo que estaba pasando, apareció el acusado en escena y la agredió.

“ Este hombre reacciona con una violencia extrema, con una copa de vidrio me golpea en la cara , provocándome un corte muy profundo. No conforme con eso, intentó apuñalarme con el resto de la copa rota que le quedó en la mano”, relató.

“ Terminé con una grave herida en el rostro que necesitó 10 puntos de sutura y gracias a Dios no perdí un ojo o quizás mucho peor. Yo solo estaba defendiendo a mi hijo y a menores que estaban siendo acosadas”,afirmó.

Una cámara de seguridad instalada en el lugar registró el momento del conflicto . Ana contó en sus redes que hizo la denuncia policial correspondiente y aportó las pruebas que recolectó.

“Pude denunciar y abrirle una causa, espero que todos los testimonios que tengo sirvan para que esta pésima persona quede detenida. Le gusta acosar menores y hacer disturbios donde sea , es una persona que no tendría que estar cerca de menores”, expresó.

Ana contó que conoció al acusado el día de los hechos y que después del incidente se enteró de que vive cerca de su casa. “¡Por todas esas chicas acosadas pido justicia! ¡Por mi rostro y mi pronta recuperación pido justicia!“ , exigió.

Fuente: TN