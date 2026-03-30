Video: el momento en el que un alumno ingresó a los tiros en una escuela de Santa Fe y fue reducido

Un alumno ingresó armado a un colegio de Santa Fe , mató a un compañero en el patio interno de la institución e hirió a al menos otros dos estudiantes adolescentes, que fueron alcanzados por perdigones. El secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz , relató que el hecho ocurrió en la entrada de la escuela N°40 “Mariano Moreno” , cuando la comunidad educativa del lugar estaba formada, esperando para izar la bandera. El atacante, de 15 años y que cursaba tercer año, extrajo el arma de una funda de guitarra y efectuó alrededor de cinco disparos. La víctima fatal tenía 13 años.

Dentro de los videos que se difundieron del caso, apenas se conoció el crimen y mientras se investigan las circunstancias en las que ocurrió el ataque, se pueden observar corridas, gritos y confusión .

El autor del ataque fue aprehendido por la Policía local y la situación quedó controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta, informaron las fuentes oficiales de la Gobernación de Santa Fe consultadas por LA NACION .

El episodio ocurrió en la zona de ingreso del colegio, donde se concentraban estudiantes y docentes al inicio de la jornada. El agresor, alumno de tercer año, ingresó con una escopeta y realizó entre cuatro y cinco disparos , uno de los cuales impactó de forma fatal en la víctima.

En ese contexto, varios alumnos comenzaron a correr al advertir lo que sucedía. Producto del ataque, un menor de 13 años fue asesinado y otros dos heridos, de 13 y 15 años , alcanzados por perdigones.

Uno de los estudiantes lesionados fue trasladado en código rojo a la ciudad de Rafaela , con perdigones alojados en la cara y el cuello, mientras que el otro presentaba heridas de menor gravedad.

La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el atacante y logró quitarle la escopeta , evitando que continuara el ataque. Minutos después, el adolescente fue detenido por la Policía , que tomó intervención en el caso.

Tras el hecho, la escuela fue evacuada de inmediato y la zona quedó acordonada . El episodio generó un fuerte impacto en la institución y en toda la ciudad. Testimonios recogidos señalaron que el agresor no presentaba conductas problemáticas previas. “Era buen alumno y mostraba buena conducta” , indicaron desde el entorno escolar, según transmitió Muñoz.

Luego del ataque, las autoridades dispusieron asueto y duelo en la comunidad educativa , además de la suspensión de todas las actividades programadas para la semana.

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Fuente: La Nación