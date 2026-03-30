Impactante temporal en Olavarría: colapsó el sistema pluvial y el agua entró a las casas

Un fuerte temporal azotó este domingo a la madrugada la ciudad de Olavarría , en la provincia de Buenos Aires, y dejó casas inundadas, calles anegadas y un escenario crítico tras el colapso del sistema pluvial.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno también impactó en distritos cercanos como Azul, Bolívar, Rauch y Saladillo.

Los sectores más comprometidos fueron Villa Floresta, Juan Martín de Pueyrredón y Mariano Moreno , donde el sistema pluvial colapsó en pocos minutos debido a la intensidad de las lluvias concentradas en un corto período.

Como consecuencia, el agua entró a las casas y generó complicaciones en gran parte del casco urbano. La acumulación también dejó numerosas calles intransitables.

Desde el municipio advirtieron sobre la necesidad de no circular para evitar entorpecer el escurrimiento del agua. En ese sentido, señalaron que el tránsito podía agravar los anegamientos y complicar las tareas de drenaje .

En paralelo, el SMN mantenía a la provincia bajo alerta naranja y amarilla , categorías que implican fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente .

Fuente: TN