Video: detuvieron a un hombre por acosar a una nena en una panadería y hacer exhibiciones obscenas en la calle

Un hombre de 38 años fue detenido este martes en el partido bonaerense de Merlo acusado de acosar a una nena y hacer exhibiciones obscenas en la vía pública . Según informó Infobae de fuentes policiales, la aprehensión se produjo en la intersección de la Avenida Camino de la Rivera y Bilbao , tras una investigación iniciada por hechos ocurridos días antes dados a conocer a partir de un video difundido en redes sociales.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Merlo , quienes identificaron al sospechoso como Leonardo Fabio Jarzynski , domiciliado en la misma localidad de la zona Oeste del Gran Buenos Aires.

El hombre fue reconocido por personal policial luego de que, el pasado viernes 27 de marzo, ingresara a una panadería ubicada en las calles Toay y Filiberto y protagonizara un episodio que tuvo como víctima a una menor.

De acuerdo con la reconstrucción policial, dentro del comercio Jarzynski acosó a una niña de 7 años y posteriormente salió de la panadería para exhibir sus partes íntimas a una mujer que pasaba por la calle . Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron la secuencia, y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y medios televisivos, lo que permitió avanzar en la identificación del sospechoso.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Morón tomó intervención en la causa, que fue caratulada como “aprehensión por averiguación de ilícito y exhibiciones obscenas”. El informe policial destaca que Jarzynski residía en condiciones precarias en un domicilio de Avenida Camino de la Rivera al 700 , situación constatada por los agentes durante el operativo de detención.

Así, se ordenó un allanamiento que terminó con el arresto del hombre, quien luego fue trasladado a la dependencia policial para quedar a disposición de la Justicia.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae , el Ministerio Público Fiscal avaló el procedimiento realizado y solicitó una evaluación psiquiátrica del imputado.

El peritaje determinó que Jarzynski se encuentra orientado en tiempo y espacio y comprende la gravedad de sus actos . En función de ese resultado, la fiscal Valeria Courtade , a cargo de la investigación, dispuso la inmediata detención del hombre y ordenó que se presentara a declarar ante las autoridades en la jornada siguiente.

La causa continúa bajo la supervisión de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Merlo y la UFI N° 4 de Morón , que analizan las pruebas recolectadas y no descartan nuevas medidas judiciales.

Fuente: Infobae