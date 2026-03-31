La oposición a Kicillof refuerza su intento de modificar la forma de votar en la provincia

Los cambios electorales se perfilan para ser los temas de mayor polémica en la provincia de Buenos Aires. En las filas opositoras al gobernador Axel Kicillof abundan los intentos por avanzar con la boleta única en la provincia, en línea con la modalidad que se utilizó a nivel nacional en 2025.

En la última semana, esos intentos se vieron reforzados por nuevas iniciativas que también buscan darle carácter optativo a las PASO.

La UCR activó un plan para generar las condiciones para que se debata la puesta en marcha de la boleta única de papel. Lo hizo con el senador nacional Maximiliano Abad a la cabeza, en una reunión de la que participaron los legisladores provinciales Diego Garciarena (diputado) y Nerina Neumann (senadora), el miércoles pasado. En la Cámara de Diputados, el bloque de Garciarena tiene tres miembros; Neumann tiene un monobloque en el Senado.

Abad consideró que “es imperioso avanzar hacia la boleta única de papel” , a la que consideró “una herramienta que no solo simplifica el acto de votar, sino que termina con prácticas obsoletas, garantiza que toda la oferta electoral esté presente en el cuarto oscuro y genera un ahorro de recursos financieros y logísticos”.

Según adelantó Garciarena, impulsarán “jornadas de trabajo con todos los bloques legislativos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil” para conseguir “una reforma sólida, bien pensada y con legitimidad política”.

La campaña que puso en marcha el sector del radicalismo bonaerense se suma a otras iniciativas por la boleta única de papel. La Libertad Avanza presentó un proyecto a fines del año pasado, en el Senado provincial; Nuevos Aires , un bloque que estuvo alineado con Javier Milei pero abandonó el oficialismo nacional, hizo lo propio en la Cámara de Diputados.

Pro también tiene proyectos presentados en ambas cámaras legislativas de la provincia de Buenos Aires.

La última semana, la Coalición Cívica hizo su aporte al movimiento por los cambios electorales en la provincia de Buenos Aires con un proyecto para que las PASO sean optativas. Según esa iniciativa, la participación de la ciudadanía sería opcional y los partidos que tengan lista única no participarán de las PASO. “La iniciativa no implica la supresión del sistema de elecciones primarias sino su adecuación a criterios de razonabilidad, eficiencia institucional y respeto por la autonomía de la voluntad del electorado, eliminando la obligatoriedad de la participación ciudadana”, indicó Andrés De Leo , jefe del bloque de la CC (es una bancada de tres integrantes, que integran también Romina Braga y Luciano Bugallo ).

El lunes pasado, en una conferencia de prensa que brindó para referirse al fallo que anuló la condena contra el Estado argentino por la expropiación de YPF, Kicillof responsabilizó al gobierno nacional por la posibilidad de que se modifiquen las reglas del juego en las urnas.

“Estamos de vuelta en el mismo problema que tuvimos antes del 25, que el gobierno nacional planteó que quiere hacer una fuerte reforma electoral, que, según algunos, tiene elementos que afectarían a las provincias, con lo cual estamos en el mismo problema de antes”, dijo Kicillof.

“Es una discusión que está bien que se lleve adelante, pero es concurrente o simultánea con la discusión nacional”, consideró el gobernador. “Estamos atentos, estamos viendo y estamos discutiendo internamente en las fuerzas políticas; hay una discusión, cuyo origen y desenlace tiene mucho que ver con lo que resuelva Nación”, concluyó.

En la Cámara de Diputados, los proyectos de modificación electoral deberían tratarse en comisiones como las de Reforma Política y del Estado; Asuntos Constitucionales, y Legislación General. La Cámara solo realizó, hasta ahora, una sesión de homenaje por los 50 años del estallido del golpe militar del 24 de marzo de 1976, la semana pasada, y una sesión extraordinaria, en febrero.

La integración de las comisiones de la Cámara de Diputados provincial no está definida, aún restan acuerdos entre los bloques para repartir esos lugares de poder. Según pudo saber LA NACION de una calificada fuente legislativa bonaerense, La Cámpora se quedaría, al menos, con la presidencia de la de Reforma Política. El cristinismo y el kicillofismo son contrarios a la posibilidad de establecer la boleta única de papel en territorio provincial.

Fuente: La Nación