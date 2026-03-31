Rodolfo Barra, exprocurador del Tesoro: “El caso YPF no es revisable por la Corte”

El exprocurador del Tesoro de la Nación Rodolfo Barra se refirió este martes al fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF . En diálogo con LN+ sostuvo que el fallo “no es revisable” por la Corte Suprema de Justicia norteamericana. “Pueden ir a un arbitraje internacional, aunque hay limitaciones de los montos que se pueden reclamar. Pero estamos muy confiados ”, agregó.

Sus declaraciones surgen luego de que el fondo inglés Burford afirmara que analiza presentar una “revisión en pleno”, acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos y reclamar arbitraje internacional .

El viernes pasado se conoció la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York de revocar la sentencia de primera instancia en el juicio , lo que le evitó a la Argentina pagar más de US$16.100 millones. También exculpó a YPF de responsabilidad durante el proceso de expropiación.

El fallo desató una discusión entre el oficialismo y la oposición sobre el nivel de responsabilidad detrás de la victoria. Mientras que Javier Milei aseguraba que su gestión vino a “arreglar las cagadas” del gobernador bonaerense Axel Kicillof -entonces viceministro de Economía- y la expresidenta Cristina Kirchner -a cargo del Ejecutivo en 2012-, el kirchnerismo defendió la postura de la defensa del Estado que inició mientras se encontraban en el Gobierno.

Por su parte, Barra se alejó de la división política que se generó por el fallo y se centró en el trabajo del equipo de la Procuración . “El argumento central ha sido siempre que el Estado argentino ejerció una prorrogativa soberana -la expropiación- y que los alcances de la expropiación se rigen por la decisión del propio Congreso”, explicó.

Y sumó: “ La línea técnica se mantuvo en la Procuración durante años , que es un centro de excelencia en materia de abogacía del Estado. El argumento sustancial era: expropiación -prorrogativa soberana- y jurisdicción local -que no corresponde a Estados Unidos”.

El exministro de la Corte Suprema sostuvo que la pretensión de los actores involucrados “no debió prosperar”, en relación a la decisión de la jueza de primera instancia, Loretta Preska , del Distrito Sur de Nueva York , que había determinado que el Estado argentino violó el estatuto de YPF durante la estatización de 2012 al no respetar los derechos de los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park. Preska había ordenado a la Argentina a pagar la compensación correspondiente , aunque eximió de responsabilidad a la propia petrolera.

“Es claro que la pretensión que tuvieron los actores no debía prosperar . Lamentablemente la jueza de primera instancia entendió algo distinto , una condena muy seria contra la Argentina, pero hemos ganado en la Cámara. Hablo en plural porque me refiero a los argentinos “, expresó.

Luego, aseguró que no es posible que la máxima instancia judicial estadounidense cambie la decisión del fallo. “Esto no es revisable por la Corte Suprema de Estados Unidos. Pueden ir a un arbitraje internacional, aunque hay limitaciones de los montos que se pueden reclamar. Pero estamos muy confiados ”, señaló. El arbitraje internacional se usa para resolver disputas transfronterizas entre empresas o gobiernos, donde se decide que un panel neutral emita una decisión vinculante , a menudo con base en el derecho internacional.

Barra sostuvo además que la “buena conducta” del gobierno de Milei ayudó a aceitar los lazos con la Justicia de Estados Unidos.

“Fue una estrategia adecuada. Los jueces resuelven los casos a partir de la ley, pero siempre está el contexto, que no se puede evitar . Y la decisión de que esto se trate en la justicia local de un país que estaba en anarquía, con un 500% de inflación anual, es distinta a que se trate en un país ordenado . El que se haya ordenado la situación de la Argentina ayudó a haber predispuesto a los jueces de la Cámara de Apelaciones a tomar la decisión”, argumentó.

Fuente: La Nación