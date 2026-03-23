Video: así quedó el avión de Air Canada Express que chocó contra un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia en Nueva York

En las últimas horas, se conocieron las imágenes del avión de Air Canada Express que quedó gravemente dañado tras colisionar contra un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia , en Nueva York . Según informaron en LN+ , el hecho ocurrió durante el aterrizaje. El piloto y el copiloto murieron luego de ser trasladados de urgencia al hospital de la zona, mientras que otras nueve personas permanecen internadas.

El accidente involucró al vuelo AC-8646 de Jazz Aviation LP , que había partido desde el Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau, en Montreal, y a un vehículo de asistencia de la Autoridad Portuaria que se encontraba en la pista al momento del impacto. La investigación se centra en determinar cómo se produjo esa maniobra.

Imágenes y videos registrados por testigos y difundidos en redes sociales mostraron el avión con graves daños en la parte delantera , rodeado de luces de emergencia y vehículos de asistencia en la pista.

El avión impactó a más de 200 kilómetros por hora contra el camión de bomberos mientras aterrizaba. En un primer momento se informó que había al menos 15 heridos, aunque luego las autoridades precisaron que 41 personas recibieron atención médica , de las cuales 32 ya fueron dadas de alta.

El avión involucrado era un Bombardier CRJ-900 , utilizado para rutas de corto y mediano alcance. A bordo viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes , según informó la compañía operadora. La aeronave había partido desde Montreal, y realizaba un vuelo regular hacia Nueva York.

Tras el accidente, la Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó la suspensión de todos los vuelos en LaGuardia debido a la emergencia. Horas más tarde, se indicó que el aeropuerto permanecería cerrado hasta las 14 del lunes (hora local).

En el lugar trabajaron equipos de rescate y bomberos para evacuar a los pasajeros y tripulantes que habían quedado atrapados dentro del fuselaje.

The National Transportation Safety Board is on site. The airport will remain closed until at least 2:00pm Monday 3/23/26 to allow for a thorough investigation.

Uno de los pasajeros, Jack Cabot, relató el momento del impacto: “Fue un vuelo normal, como siempre” , afirmó. Sin embargo, detalló que el descenso fue brusco y que, segundos después, se produjo el choque.

“ Todo el mundo volaba por todas partes. El avión se desviaba a izquierda y derecha. Era un caos ”, describió sobre la escena dentro de la cabina.

Fuente: La Nación