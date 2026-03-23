Se vienen 72 horas de un frente que provocará tormentas fuertes y días frescos: las zonas afectadas

El último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que se aproximan 72 horas lluvias, tormentas fuertes, actividad eléctrica y ráfagas en varios puntos del país tras el ingreso de un frente inestable que también traerá días frescos por un marcado descenso de temperatura .

Las alertas del organismo, de color amarillo y naranja, recaen en todo el territorio nacional. En ese sentido, la ciudad de Buenos Aires tocará los 12°C de temperatura mínima durante el martes.

De acuerdo al último informe del SMN, rige alerta naranja en Corrientes .

Las ciudades de esa provincia se verán afectadas por tormentas fuertes, algunas localmente severas . Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos , actividad eléctrica frecuente , ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora . Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 50 y 80 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

21 MAR | 🌧️ Estos son los valores de precipitación registrados en las últimas 24h hasta las 9h en nuestras estaciones meteorológicas. 📍Las ciudades de Sauce Viejo, Santa Fe y Pehuajó, Bs. As. superaron los valores medios de lluvia normales para el mes de marzo ➡️ pic.twitter.com/JWG2NdkRML

En tanto, rigen alertas amarillas en Buenos Aires , San Luis , San Juan , Mendoza , Chaco , Formosa , Santa Fe , Entre Ríos , Misiones , Chubut y Santa Cruz . El organismo indicó que las áreas ser verán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes .

“Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos , actividad eléctrica frecuente , ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora . Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, detalló.

Fuente: La Nación