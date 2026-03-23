Trump pospuso los ataques contra plantas eléctricas iraníes tras supuestas “conversaciones productivas” con el régimen

WASHINGTON.– El presidente norteamericano, Donald Trump, pospuso el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz , tras “conversaciones muy positivas” con el régimen islámico, según anunció el lunes en redes sociales. Minutos más tarde, dos agencias de noticias semioficiales iraníes negaron cualquier tipo de comunicación entre Teherán y Washington .

Trump hizo el anuncio en su plataforma Truth Social, apenas unas horas antes de que terminara el plazo previsto para más tarde ese mismo día. Escribiendo en mayúsculas, el republicano dijo que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán podrían llevar a “una resolución completa y total” de la guerra . Las negociaciones continuarán “a lo largo de la semana” , afirmó Trump.

El mandatario norteamericano añadió que la suspensión de su amenaza de atacar plantas eléctricas iraníes estaba “sujeta al éxito de las reuniones y conversaciones en curso” .

Sin embargo, tras la publicación del magnate, la agencia de noticias iraní Fars negó las afirmaciones de Trump y citó a una fuente según la cual no existen comunicaciones directas ni indirectas entre Estados Unidos y el régimen islámico. La agencia adjudicó la suspensión de los ataques norteamericanos a las amenazas iraníes de represalias contra las infraestructuras eléctricas en toda Asia Occidental.

La agencia semioficial cercana a la Guardia Revolucionaria de Irán, Tasnim , citando a un funcionario del régimen, sostuvo que Trump dio marcha atrás en medio de la presión de los mercados financieros , y advirtió que Irán continuaría defendiéndose hasta alcanzar la disuasión.

Pero la agencia Mehr , citando al Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló que existen iniciativas para reducir las tensiones , aunque señaló que Washington debería ser el interlocutor, ya que Irán no inició la guerra. Mehr agregó que las declaraciones del presidente norteamericano tenían como objetivo bajar los precios de la energía y ganar tiempo para sus planes militares .

Al reaccionar a la noticia, la televisión estatal iraní mostró en pantalla un gráfico que decía: “El presidente de Estados Unidos retrocede tras la firme advertencia de Irán” .

Trump luego dijo que no sabía a que se referían los medios iraníes, e insistió con su versión. Según dijo a Fox Business Network, Irán está deseando llegar a un acuerdo, y este podría alcanzarse en un plazo de cinco días o menos .

Las últimas conversaciones entre los enviados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, y sus homólogos tuvieron lugar el domingo por la noche, dijo Trump en una entrevista telefónica, según informó la presentadora del programa “Mornings with Maria”.

PRESIDENT TRUMP: We have had very strong talks with Iran. If they carry through with them, it will end the conflict. They want to make a deal, we want to make a deal. pic.twitter.com/xRkJtDAyPa

En una publicación en X, el periodista señaló que los tres países han estado transmitiendo mensajes entre Estados Unidos e Irán durante los últimos dos días , en un intento por desescalar la situación.

🚨Turkey, Egypt, and Pakistan have been passing messages between the U.S. and Iran over the past two days in an effort to de-escalate, U.S. source says 🚨Senior officials from the three countries held separate talks with White House envoy Steve Witkoff and Iranian Foreign… https://t.co/4ZEFMt1ruq

Antes del anuncio de Trump, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi , reconoció haber hablado por teléfono con su homólogo turco, Hakan Fidan . Turquía ha actuado anteriormente como intermediario en negociaciones entre Teherán y Washington.

Una fuente informada sobre los planes de guerra de Israel afirmó que Washington había mantenido a Tel Aviv al tanto de sus conversaciones con Teherán, y que Israel probablemente seguiría a Estados Unidos en suspender cualquier ataque contra plantas eléctricas e infraestructura energética iraní.

Poco después, el Ejército israelí afirmó estar llevando a cabo ataques en Teherán , sin dar detalles sobre las operaciones.

El sábado, Trump había advertido que las plantas eléctricas iraníes serían destruidas si Teherán no “abría completamente” el estrecho de Ormuz a toda la navegación en un plazo de 48 horas. Trump fijó como fecha límite el lunes, aproximadamente a las 19.44 de Washington (20.44 de la Argentina).

Sus comentarios provocaron amenazas de represalia por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán, que afirmó en un comunicado el lunes que atacaría las plantas eléctricas de Israel y aquellas que abastecen a bases estadounidenses en toda la región del Golfo Pérsico si Trump cumplía su amenaza de “aniquilar” la red eléctrica iraní.

La amenaza de ataques contra las redes eléctricas del Golfo generó temores de una interrupción masiva en las plantas de desalinización de agua potable y volvió a sacudir los mercados petroleros.

El lunes, la publicación de Trump llevó calma a los mercados , haciendo que el dólar se desplome, que el precio del barril baje y que las acciones norteamericanas se disparen al alza.

El dólar había estado cotizando al alza frente a la mayoría de las otras monedas hasta que se conoció la noticia, lo que impulsó al euro a subir más de un 1%, entrando en terreno positivo hasta 1,158 dólares, desde alrededor de 1,487 previamente. El índice del dólar cayó un 0,3% , después de haber mostrado antes una subida del 0,6%.

Los futuros de las acciones estadounidenses subieron más de un 2% , mientras que el STOXX 600 borró las pérdidas del día y pasó a terreno positivo. En la última cotización subía un 0,7% , tras haber llegado a caer más de un 2,2% en las primeras operaciones.

El precio del crudo Brent, la referencia internacional, cayó hasta los 96 dólares por barril , después de haber cotizado previamente hasta los 114,43 dólares .

Fuente: La Nación