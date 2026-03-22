Video: así fue la pelea que terminó con la muerte de un hombre en la puerta de un bar en San Miguel

La Justicia investiga estas horas las circunstancias del crimen de Alexis Óscar Rogers , de 51 años, en la puerta de un bar en la localidad bonaerense de San Miguel . En ese sentido, analizan videos de la pelea y las declaraciones de los testigos para determinar si los cuatro patovicas detenidos lo golpearon hasta causarle la muerte .

Varias personas contaron a los investigadores que todo empezó cuando los guardias le negaron la entrada a la víctima al local ubicado en la esquina de Las Heras y Paunero. Entonces, explicaron, la discusión escaló hasta una violenta golpiza.

Las imágenes de una cámara de seguridad, a las que accedió TN , muestran a un hombre vestido de negro —que sería uno de los acusados— cuando arrincona a Rogers contra la pared .

La autopsia determinó en una primera instancia que Rogers murió por asfixia mecánica , según pudo saber este medio.

El lugar fue clausurado , mientras la fiscal Lorena Carpovich investiga el homicidio. Además, dispuso que los cuatro empleados del bar sean detenidos.

La víctima estaba con otros dos hombres , entre ellos su hijo de 23 años. Ambos fueron citados como testigos.

También fueron identificados otros trabajadores y el dueño del local. Por el momento, la fiscalía sigue reuniendo pruebas para determinar el grado de responsabilidad de cada uno en la muerte del hombre.

Fuente: TN