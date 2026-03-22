Un policía de la Ciudad se enfrentó a tiros con motochorros que intentaron robarle en Avellaneda

Un policía de la Ciudad fue baleado por motochorros al resistirse al robo de su moto en el cruce de Hipólito Irigoyen y La Fuente, en el partido bonaerense de Avellaneda . Tras ese ataque, los delincuentes continuaron con el raid delictivo, se enfrentaron a tiros con un gendarme en la misma zona y uno de ellos murió.

Fuentes policiales indicaron a TN que todo sucedió este domingo cuando el agente, de 40 años y vestido de civil, circulaba en su vehículo. En ese momento, fue sorprendido por dos motos con dos ocupantes cada una , que lo amenazaron a punta de pistola para robarle.

El policía, identificado como E. J. G. , presta servicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al verse acorralado, sacó su arma reglamentaria y hubo un intenso enfrentamiento armado .

Durante el tiroteo, el agente recibió heridas de bala en el pecho, la mano izquierda y la pierna derecha . A pesar de las lesiones, logró mantenerse consciente y relató lo ocurrido a los primeros policías que llegaron al lugar.

Tras el intento de robo fallido, los delincuentes escaparon en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la secuencia no terminó ahí. Según pudo saber este medio, continuaron con el raid delictivo y, minutos después, intentaron asaltar a un gendarme en la intersección de Montes de Oca y Levagge, también en Avellaneda. Allí se produjo un nuevo tiroteo: el efectivo resultó herido y uno de los ladrones murió en el lugar.

Por su parte, personal policial del cuadrante 5 asistió al agente baleado y lo trasladó de urgencia al Hospital Fiorito , donde entró lúcido y pudo brindar detalles del ataque.

La causa quedó a cargo de la Comisaría Avellaneda y la Superintendencia Región AMBA Sur I , que trabajan para identificar a los agresores y esclarecer el hecho. Por ahora, los investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona y buscan testigos que puedan aportar datos sobre la fuga de los asaltantes.

Fuente: TN