Video: así detuvieron al cantante Chelo Torres del “Grupo Green”, acusado de haber violado a una influencer

Se conoció el video en el que detienen al cantante Chelo Torres de “Grupo Green”, acusado de haber violado a una influencer.

Las imágenes a las que pudo acceder TN muestran el momento en que un grupo numeroso de policías entró a su casa de Villa Fiorito, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

En las redes sociales llamó la atención que el cantante del “Grupo Green” estaba vestido con una camiseta del Inter de Miami con el nombre y el número de Lionel Messi.

Según se puede ver en los videos, Torres no mostró resistencia a la detención y en cuestión de minutos entró al patrullero policial.

Durante el operativo policial también secuestraron tres computadoras, dos teléfonos y el auto que serán claves en la investigación.

El reconocido cantante de cumbia será indagado en las próximas horas, luego de la denuncia que recibió por abuso sexual.

La denuncia fue realizada por A.E., de 43 años, quien declaró que trabaja realizando transmisiones en vivo con contenido musical. Según su relato, el lunes coordinó un encuentro con el artista.

De acuerdo con la presentación, en la madrugada del lunes el hombre la invitó a conversar dentro de su camioneta , que estaba estacionada en la intersección de la calles Cuzco y Caaguazú. La mujer aseguró que, una vez en la parte trasera del vehículo, el músico se bajó los pantalones y abusó sexualmente de ella .

La causa quedó a cargo de la UFI N°21 del Departamento Judicial de La Matanza. La fiscalía dispuso que la denunciante sea examinada por el cuerpo médico y que se le realice el kit de emergencia correspondiente.

Fuentes del caso indicaron que el cantante no está detenido , aunque será indagado en las próximas horas por el fiscal de la causa, quien evaluará las medidas que correspondan.

En abril de 2009, el Tribunal Oral en lo Criminal N°6 de Morón condenó a tres años y ocho meses de prisión a Torres por abuso sexual a una menor de edad.

El caso se inició en 2006 cuando una mujer denunció al cantante de cumbia por haber abusado a tres de sus hijas , dos adolescentes y una nena de 6 años mientras él vivía en su casa.

La denunciante dijo que en octubre de ese año encontró al músico con una de las menores en la cama, por lo cual decidió echarlo de la casa y denunciarlo ante la Policía. Sin embargo, Torres se fue con otra de sus hijas, de 15 años. Con ella mantuvo una relación durante medio año, período en el cual quedó embarazada .

Sin embargo, “Chelo” fue juzgado por el ataque a la menor de las hijas de la mujer , que al momento del juicio ya tenía 9 años. Las agresiones habrían ocurrido entre 2004 y 2006.

Finalmente, el tribunal lo condenó a 3 años y 8 meses de prisión , aunque se le sumaron cuatro meses más para unificar la condena de una causa anterior por lesiones.

Tras cumplir su condena en la Unidad Penal N°25 de Lisandro Olmos, Torres habló durante uno de sus primeros recitales después de haber salido de la cárcel y desmintió las acusaciones. “Me tiene sin cuidado, todo el mundo habla por hablar. Si eso hubiera sido cierto no estaría afuera, mínimo son 9 años. Todo se inventó, fue prensa ”, declaró en ese momento.

