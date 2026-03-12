Alberto Fernández se metió en la polémica por la foto de Messi con Trump y lo comparó con Maradona: “Son jugadores con una despolitización evidente”

El expresidente Alberto Fernández se metió en la polémica por la foto entre Lionel Messi y Donald Trump , especialmente tras el debate nacido en redes sociales que comparó el episodio con el desplante de la Selección Argentina y su negativa a visitar Casa Rosada tras ganar el Mundial de Qatar en 2022.

Alberto Fernández desmintió que haya existido una invitación oficial de su Gobierno para que los campeones del Mundo visitaran el balcón de Casa Rosada y sostuvo que no siente que ese equipo haya quedado "en deuda" por el faltazo.

"La celebración consistió en subirse a un micro y andar entre la gente, el Gobierno nunca pidió que la selección fuera a la Casa de Gobierno . No siento que Messi ni ningún jugador de la Argentina esté en deuda con el Gobierno argentino de ningún modo. Nunca sentí un agravio de la Selección, de la AFA, ni mucho menos de Messi porque no fue a la Casa de Gobierno, porque nunca lo planteamos ni lo pedimos", dijo el expresidente.

"Siempre he creído que cuando la política se mete en el fútbol le hace mucho daño", sostuvo el exmandatario, que mostró disconformidad con la foto del rosarino en la Casa Blanca pero evitó abiertamente criticar a Messi .

"A uno le hubiera gustado que personas con la dimensión de Messi no visiten a Trump, pero esto no lo descalifica en absoluto. Es un extraordinario jugador que nos ha hecho felices infinidad de veces y no quisiera que perdamos el cariño hacia él por esto que ha pasado, porque no lo merece", planteó.

" Estará en el ánimo de Messi reflexionar sobre si fue oportuno o no. A mí me parece que no lo fue. Esa foto puede servirle a Trump para legitimarlo y figuras como Messi deben entender que su presencia influye sobre mucha gente", sentenció el expresidente.

"Mucho más desafortunado es lo que hace el presidente Javier Milei yendo a la cumbre de Trump, viéndolo correr detrás de un fibrón o diciendo 'estamos ganando una guerra'", apuntó.

Alberto Fernández defendió la postura de Messi al comparar su visita con otras dentro de la tradición del deporte norteamericano. "Cuando Guillermo Barros Schelotto estaba allá y salieron campeones, los recibió Barack Obama", recordó sobre el encuentro del ahora entrenador con el presidente demócrata en 2009, tras el campeonato del Columbus Crew en la MLS 2008.

Si bien tampoco quiso profundizar en las comparaciones con Diego Maradona , que aparecieron naturalmente por la abierta postura anti Estados Unidos del 10 de Fiorito, Alberto Fernández no pudo evitar caer en la misma sintonía.

"El problema es que no todo el mundo tiene el nivel de politización que tenemos algunos y le pedimos a jugadores de una generación donde la despolitización es evidente que tengan actitudes como las que tenía Maradona. Diego tenía un compromiso con su pueblo que tal vez no tenga alguien que se fue a los 12 años a vivir a España, y no lo voy a criticar por eso, son realidades distintas", dijo Fernández.

"No me parece justo que tratemos de que Messi sea igual a Maradona porque son historias y características personales absolutamente distintas. Maradona, con todos sus problemas personales, siempre hizo todo pensando en el pueblo argentino", remató el expresidente.

También se refirió a la pelea entre Casa Rosada y Claudio "Chiqui" Tapia y pidió al Gobierno que se mantenga al margen.

"El Gobierno no tiene que meterse en la AFA; tiene que dejar que la AFA resuelva sus problemas y la AFA no tiene que ir a pedir socorro al Gobierno. Parece que quieren convertir a los clubes en sociedades anónimas para que dejen de ser asociaciones civiles, las cuales tienen mucho que ver con el control social en Argentina", cerró.

Fuente: Clarín