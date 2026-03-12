Un “oscuro accionar”, sus viajes al exterior y cuáles son sus responsabilidades en la AFA: qué dijo “Chiqui” Tapia en su indagatoria

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia , dijo este jueves en su indagatoria ante la justicia que no tiene ninguna injerencia en el pago de los impuestos de la entidad, que el día a día de lo administrativo y financiero no forma parte de sus tareas y que un organismo del gobierno nacional de Javier Milei tuvo un "oscuro accionar". Además, criticó a los medios de comunicación por la cobertura del tema

Así lo sostuvo Tapia a lo largo de las 15 páginas del escrito que presentó como defensa ante el juez en lo Penal Económico Diego Amarante en la causa judicial en la que está acusado junto a otros dirigentes de la AFA por la retención de aportes e impuestos por 19.300 millones de pesos. El presidente de la AFA fue a los tribunales y se negó a contestar preguntas. "Cumplimos con lo que quería el juez, con lo que fuimos citados", dijo cuando se retiró.

En la presentación, Tapia señaló que no tiene ninguna injerencia en el pago de los impuestos. "No tengo ni personal ni legalmente intervención decisoria en la materia tributaria que constituye el objeto de esta causa", sostuvo y señaló que su función como presidente de la AFA es "primordialmente institucional y esencialmente vinculada y orientada a las actividades que la AFA desarrolla por sí y en su calidad de miembro de FIFA y CONMEBOL".

En esa línea sostuvo que por eso la entidad tiene "una estructura organizativa con distintos niveles de competencia y autonomía que alejan al Presidente de la operatoria administrativa cotidiana de la entidad como ocurre -por lo demás- en la gran mayoría de las personas jurídicas complejas". Para graficar su distancia de esas decisiones, Tapia contó que en 2024 estuvo 141 días fuera del país, en 2025, 139 días, y en lo que va del 2026, 13 días. Por esta causa tiene prohibida la salida del país.

"Ello demuestra que la actividad del Presidente -al menos desde que yo ejerzo el cargo y del mismo modo ocurría con anterioridad- torna materialmente imposible participar en la cotidianidad de la operatoria burocrática interna", sostuvo.

Tapia fue citado a indagatoria por el presunto delito de retención indebida de tributos porque de marzo de 2024 a septiembre del año pasado la AFA no pagó en plazo 19.300 millones de pesos de ganancias, IVA y aportes patronales.

El presidente sostuvo en su escrito, que firmó con su abogado Luis Charró , que no hubo delito porque hay vigentes hasta mitad de año resoluciones de ARCA y del Ministerio de Economía de la Nación que suspenden las ejecuciones fiscales de deudas para las asociaciones sin fines de lucro y que por lo tanto no estaban obligados a pagar.

Tapia señaló que cuando ARCA presentó la denuncia en diciembre pasado que inició la causa " ocultó " al juez esas resoluciones. "Reitero: El ARCA no informó al Tribunal la existencia del acto administrativo de alcance general (MECON Res 17/24 y sus prórrogas) al presentar la denuncia, lo cual constituye una evidencia del oscuro accionar del ente recaudador en la actuación ante la justicia ", dijo el dirigente.

Respecto a que su firma está en los balances de la entidad y que tiene clave fiscal ante ARCA, Tapia dijo que eso "obedece exclusivamente a una previsión estatutaria". También citó al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, otro de los acusados que fue indagado el miércoles.

"Ha prestado declaración aquí el funcionario de la A.F.A. competente y en momento alguno ha deslizado siquiera que yo tuviera alguna injerencia en las tramitaciones y determinaciones que se cuestionan", dijo.

Por otra parte, Tapia sostuvo que la deuda está regularizada con el pago de intereses y que eso se hizo antes que se inicie la causa pena. También que en el caso se debe aplicar la ley de inocencia fiscal que fue sancionada por el Congreso Nacional a instancias del gobierno de Milei por tratarse de una normativa tributaria más benigna.

Así, el presiente de la AFA pidió su sobreseimiento y que se hagan dos medidas de prueba. Una es que ARCA informe si la deuda se pagó con intereses y si fue Tapia quien figura como autor de esos pagos.

Tapia comenzó su escrito con una referencia "la abrumadora difusión pública que ha tenido este caso" que, según su mirada, "responde a intereses cuya motivación puedo razonablemente suponer" pero que no citó porque no hacían a la causa judicial.

Así, crítico a los diarios Clarín y La Nación por la cantidad de tapas y notas publicadas sobre el caso . "No lo he constatado, pero estimo que ni la guerra que actualmente afecta a Israel y otros países ha tenido tantas menciones como esta cuestión", señaló.

