Milei y su hermana Karina salieron a defender a Manuel Adorni ante las críticas por llevar a su esposa a un viaje oficial y le ordenaron al Gabinete respaldarlo

El presidente Javier Milei respaldó este jueves a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien quedó envuelto en una ola de críticas por haber subido a su esposa al avión presidencial en el reciente viaje a Nueva York, y habló del "costo marginal" en las cuestiones oficiales y señaló que "muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido" .

"Ánimo Adorni", escribió el presidente en un mensaje en X que publicó esta tarde para sumarse a la cadena de respaldo a su exportavoz y sostuvo: "Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian..."

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, había salido antes a expresar su "apoyo incondicional" al jefe de gabinete de ministros.

"Mi apoyo total e incondicional a Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos", fue el escueto mensaje de la funcionaria nacional en la red social X.

El mensaje de Karina Milei fue inmediatamente difundido por su hermano, el Presidente, también en las redes sociales y reposteado por diversos dirigentes libertarios.

En medio de la polémica por el viaje que compartió en el avión presidencial a Nueva York Adorni con su esposa, Bettina Angeletti, el jefe de Gabinete insistió con que no hizo uso de fondos públicos dado que el viaje de su mujer lo había costeado en familia e incluso reveló que permanecerá en plan de descanso hasta el sábado en la Gran Manzana.

En Buenos Aires, la Oficina de Respuesta Rápida de la Presidencia tuvo que salir a aclarar que era falsa una foto que difundió la diputada Marcela Pagano y que mostraba a una pareja, con las caras Adorni y su esposa, mientras miraban zapatos supuestamente en una tienda de Nueva York con bolsas de Prada, aunque en plena previa de la primavera boreal en la vidriera había botas y mocasines.

FALSO. LAMENTABLE OPERETA DE UNA DIPUTADA NACIONAL. La Diputada Nacional Marcela Pagano compartió una imagen falsa creada burda y evidentemente con inteligencia artificial para montar una operación mediática contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Mientras algunos se dedican… https://t.co/bmpXO2jhbF

En ese marco, el propio Presidente se dedicó a retuitear mensajes de diversos usuarios de las redes que alertaba que había gente que difundo "fotos y datos familiares de quienes rodean a Milei a ver qué pueden instalar para dañar" aunque haya "imágenes con IA o datos inchequeables".

La Presidencia apuntó desde la Oficina de Respuestas Rápidas que se trataba de "una operación mediática contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni". Y, sostuvo que "mientras algunos se dedican a fabricar escándalos artificiales, el Gobierno Nacional está trabajando para volver a poner a la Argentina en el foco de los inversores mundiales, después de décadas de aislamiento kirchnerista".

"La realidad es muy distinta a la que intentan instalar : Argentina Week fue un éxito rotundo. El mayor evento de inversiones de la historia de nuestro país, donde Argentina volvió a mostrarse al mundo como un país abierto, con reglas claras y con un rumbo económico serio. Esto es lo que realmente les molesta", añadió la Oficina.

Y, el respaldo más fuerte al ex portavoz y diputado porteño electo surgió de la mano de la jefa política de La Libertad Avanza, Karina Milei, quien por segunda vez en la semana usó sus redes sociales oficiales. La anterior había sido el miércoles por la tarde cuando le frenó el juego mediático a uno de los abogados que representa a la AFA y a Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, lo que generó una fuerte interna en la entidad que dirige el fútbol en el país.

Mi apoyo total e incondicional a @madorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos. pic.twitter.com/h00zZOKYH9

Tras el fuerte respaldo de Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, también se sumó a los mensajes de apoyo para Adorni.

"No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con Adorni", añadió.

Entre otros ministros que se solidarizaron con Adorni, la jefa de Capital Humano, Sandra Pettovello, publicó una foto con la frase "Siempre juntos" y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, la replicó en las redes con la leyenda "Pero claro".

Su sobrino, el asesor estrella de la Casa Rosada, Santiago Caputo, también expresó todo su apoyo a Adorni y advirtió que " no es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios". .

Fuente: Clarín