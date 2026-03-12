Victoria Villarruel denunció en la Justicia a Luis Petri por decirle que era una “golpista” y a Eduardo Feinmann y Pablo Rossi por calumnias e injurias

Peleada con Javier Milei y alejada definitivamente de la Casa Rosada , a un punto no retorno, la vicepresidente Victoria Villarruel sigue exhibiendo gestos de ruptura total con el universo libertario y denunció al exministro de Defensa y actual diputado Luis Petri por decir en un programa de televisión que ella “apostó a la caida del Gobierno”.

Villarruel presentó ayer miércoles en los tribunales una denuncia contra Petri por los delitos de calumnias, injurias, atentados contra el órden público y amenaza de rebelión. Además, en su presentación, la vicepresidenta invoca una infracción al artículo 213 bis del Código Penal que refiere a lo que se considera “coerción ideológica”.

“S erá reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que (...) tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación ”, reza el artículo que utiliza la presidenta del Senado para apuntar contra Petri. Su denuncia recayó en el juzgado federal correccional N°2 a cargo del juez Sebastián Ramos.

Sin embargo, eso no es todo. La vicepresidenta incluyó en el combo de sus denuncias a los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi , conductores de los noticieros del prime time del canal de noticias A24, a quienes acusa de los mismos delitos que a Petri. Es decir: calumnias, injurias, atentados contra el órden público y amenaza de rebelión.

Los periodistas fueron alertados de la situación por el abogado Gabriel Iezzi, columnista de judiciales de los programas de Feinmann, quien ayer les contó sobre la existencia de la denuncia de la vice contra ellos. La acusación contra ambos conductores fue presentada en una denuncia separada que recayó, por sorteo, en el juzgado N°1 de María Servini.

Consultado por Clarín, el diputado Petri afirmó no haber sido notificado sobre la denuncia en su contra.

Semanas atrás, luego de la apertura de sesiones ordinarias, Petri criticó públicamente a la vicepresidenta en televisión . “Cuando vos te ofrecés a la oposición para ser una alternativa siendo parte de un Gobierno o de una sucesión presidencial, ¿qué sos?”, se preguntó el exministro, en referencia a los gestos de la vice durante la asamblea en el Congreso.

“Cuando el Presidente habla de aquellos que desde la oposición o el Gobierno se relamían con sentarse en el sillón de Rivadavia, claramente hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”, lanzó en TN.

Y fue más allá. “Villarruel fue funcional a la oposición. Me imagino que lo debe haber pensado (ser presidenta) No actuó como lo demanda la Constitución y apostó al fracaso del Gobierno, no tengo dudas. Abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas tratando de quebrar el programa económico”.

“Hay que decirlo, no ha apoyado al Gobierno y apostar al fracaso estando segunda en la línea de sucesión, ¿en qué te transforma? Lo de ayer fue una muestra más de que en estos dos años no estuvo a la altura de las circunstancias”, remató el mendocino.

Villarruel no se quedó callada y salió a cruzarlo en X . “Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario Mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial”, escribió.

“A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”, agregó la titular del Senado, burlándose del exministro que durante su gestión apareció en varias oportunidades vestido con uniformes de las fuerzas.

Petri redobló la apuesta, también en X. “Yo te conozco por golpista”, sostuvo.

Yo te conozco por golpista https://t.co/K18U4zUzLx

Al ser consultados por Clarín , desde el entorno de la vicepresidenta no quisieron dar detalles sobre la presentación judicial. "Son temas de la Justicia" , se desligaron.

¿Por qué en su denuncia la vicepresidenta incluye a Feinmann y Rossi? Los abogados de ambos periodistas ya se presentaron en la Justicia para ser incluidos en el expediente y tener acceso a la denuncia, pero ese trámite lleva unos días, por ende aún no los vincularon al sistema para ver en detalles de qué los acusa Villarruel.

En su programa "Territorio de pase", que ambos comparten a las 18 en A24, los periodistas comentaron la pelea de la vice y Petri y analizaron el futuro político de la dirigente tras sus fotos con algunos peronistas críticos de Milei. "Para el mundo gorra, la fórmula era Villarruel-Milei", analizó Feinmann sobre lo que pensaban las Fuerzas Armadas sobre el binomio presidencial y agregó que había un "encono enorme" de los militares con Petri.

"Villarruel siempre buscó construir y con Presti no había buena onda, no se si habrá tenido algo que ver con la ponderación de Presti para que Karina Milei lo lleve ahí", señaló Rossi, sobre la designación del actual ministro de Defensa. "Ella proyecta su espacio político entre algunos jerarcas militares", sostuvo en el ciclo del 4 de marzo pasado.

