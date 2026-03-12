GENERAL LAVALLE: El intendente Nahuel Guardia fue recibido por el Ministro de Transporte bonaerense

ZONALES

El intendente de General Lavalle, Nahuel Guardia, fue recibido en el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires por el jefe de esa cartera Martín Marinucci, acompañado por el secretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Feijóo, la subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional, Marcela Passo, y el director provincial Cristian Vázquez.





Durante la reunión, se realizó la entrega de un nuevo alcoholímetro y un alómetro para reforzar los controles de seguridad vial en el distrito, fortaleciendo las políticas de prevención de accidentes.





Asimismo, se entregaron Pases Libres Multimodales a vecinos y vecinas con discapacidad, trasplantados o en lista de espera, garantizando el derecho a viajar de manera gratuita en el transporte público.

Con esta acción, el Ministerio y el Municipio de General Lavalle continúan trabajando en conjunto para fortalecer la seguridad vial y ampliar derechos para todos los ciudadanos y ciudadanas de la Provincia.



