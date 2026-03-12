Imprudencia en el Acceso Oeste: dos nenas viajaban con medio cuerpo afuera del auto en plena colectora

Una situación de total imprudencia fue registrada en la colectora del Acceso Oeste, en Morón, donde dos nenas viajaban parcialmente fuera de un auto en pleno movimiento .

Las imágenes registradas muestran el momento en el que una de ellas iba sentada sobre la ventanilla del vehículo con medio cuerpo afuera, mientras que la otra sacaba la cabeza por la ventana del techo .

El hecho generó preocupación por el riesgo al que estaban expuestas ambas pequeñas, ya que no iban con cinturón de seguridad y pudo haber derivado en un accidente grave .

Fuente: TN