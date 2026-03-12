MADARIAGA: Santoro firmó un convenio para finalizar las 70 viviendas del barrio Belgrano

MADARIAGA

El intendente Carlos Esteban Santoro suscribió un acuerdo con el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires para completar la infraestructura necesaria que permitirá finalizar las 70 viviendas del barrio Belgrano.





El convenio fue firmado en la ciudad de La Plata junto a la ministra Silvina Batakis, y establece que la Provincia destinará $426.115.933,63 para realizar las obras de infraestructura que aún restan para poner en condiciones el complejo habitacional.





La iniciativa se concretó gracias a las gestiones del intendente Santoro ante el gobernador Axel Kicillof y las autoridades provinciales, y había sido anticipada por el propio mandatario durante su última visita a General Madariaga, en el marco de la largada del Rally.





La inversión permitirá completar las obras necesarias para que las viviendas puedan ser sorteadas y posteriormente adjudicadas a los beneficiarios.





De acuerdo al convenio, el Municipio será el responsable exclusivo de la contratación, ejecución, inspección y certificación de los trabajos contemplados en el proyecto.





Obras que se realizarán





El financiamiento provincial cubrirá gran parte de la infraestructura de servicios que aún falta en el barrio. Los fondos se destinarán a la construcción de la red de agua corriente, el completamiento de la red cloacal, la ejecución del cordón cuneta y parte de la red eléctrica.





En este último caso, la línea de media tensión deberá ser ejecutada por los adjudicatarios de las viviendas.





Inscripción y proceso de sorteo





Desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos informaron que continúa abierta la inscripción para los interesados en acceder a las viviendas. El trámite puede realizarse de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, en la oficina ubicada en la Terminal de Ómnibus.





Posteriormente, el Instituto de la Vivienda de la Provincia cargará al Registro Único de Demanda Habitacional (RUDH) a todas las personas que ya figuren en el Listado Único de Vivienda.





Por este motivo, no es necesario volver a inscribirse, salvo en los casos de quienes deban actualizar datos personales, como domicilio o composición del grupo familiar.





Una vez completada la carga en el registro provincial, el Instituto de la Vivienda evaluará a los postulantes que cumplan con los requisitos establecidos en el decreto 134/17.





Luego se realizará un sorteo ante escribano público, del cual surgirá un listado de preadjudicatarios titulares y suplentes.





Estos pasarán a una etapa de análisis social y patrimonial, también a cargo del Instituto de la Vivienda.





Finalmente, el organismo provincial confeccionará las actas de entrega y posesión, donde se informará a cada adjudicatario el valor de la cuota y la modalidad de pago correspondiente.