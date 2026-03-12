Por qué recomiendan ponerle aloe vera y curry al shampoo que se usa todos los días

De cara al inicio de clases, los piojos traen a maltraer tanto a chicos como a padres : el contacto estrecho y cotidiano entre los más pequeños suele favorecer el contacto. Sin embargo, en las últimas semanas se viralizó una solución extraordinaria y que también sirve para luchar contra la caspa . El producto casero, similar al shampoo , tiene al aloe vera como elemento principal.

El remedio natural fue dado a conocer por la cuenta de Instagram @nutrii.consejos, a través de un video que ya cuenta con más de 40 mil likes y cientos de comentarios positivos de usuarios que hicieron la prueba en sus hogares. Para ello, se requiere hervir dos cucharadas de arroz, sumar diez hojas de curry y 20 trozos de aloe vera en un vaso de agua durante diez minutos.

En tan solo un ratito, contaremos con una sustancia que posee múltiples beneficios: detiene la caída del pelo, estimula el crecimiento, le otorga más brillo, grosor y fuerza, y nutre como ninguna otra el cuero cabelludo . Además, no se necesita hacer una compra enorme y la mayoría de los elementos solemos tenerlos guardados en la cocina.

Cabe destacar que, al final del procedimiento, debemos añadirle un toque de nuestro shampoo favorito tras haber colado ese mismo agua, que pasó por el fuego previamente. Así, tendremos un aliado fundamental incluso si estamos apurados.

El agua de arroz contiene almidón y inositol: puede dejar el cabello más brillante o con sensación de grosor porque recupera la fibra capilar. Eso quiere decir que es cosmético, por lo que no actúa en la raíz ni cambia directamente el ciclo del pelo . La planta, además, tiene propiedades calmantes e hidratantes, y mejora la salud de la zona en el caso de que hubiese algún tipo de irritación leve.

El piojo de la cabeza, también conocido como Pediculus humanus capitis , no es para nada fácil de eliminar: para ello se requiere matar tanto al insecto adulto como a las liendres , que parecen pequeños huevos. Por supuesto, hay tratamientos complementarios que funcionan muy bien: es el caso de la permetrina, la dimeticona -que asfixia al piojo-, y el peinado sistemático con el famoso peine fino metálico.

La clave es aplicar el producto correctamente, repetir cada siete o diez días para eliminar a los que nazcan y peinar con bastante paciencia. El shampoo casero tiene eficacia siempre y cuando la infestación sea relativamente leve: es clave que coincida con el ciclo natural del piojo , algo muy difícil de calcular a priori sin la ayuda de un especialista en la materia.

En cuanto a la caspa, acostumbra a estar vinculada a una forma no severa de dermatitis seborreica , y con la proliferación de un hongo que sobrevive normalmente en ese sector. Por supuesto, no tiene nada que ver con la falta de higiene: la renovación acelerada de las células de la piel no colabora y al instante aparece la descamación , que viene acompañada muchas veces de picazón.

Las opciones que brindan los profesionales son los elementos con ketoconazol, piritionato de zinc, sulfuro de selenio y ácido salicílico : se usan dos veces por semana durante algunas semanas. Hay evidencia razonable de que el aloe ayuda a calmar, hidratar y acelerar la recuperación superficial del cuero cabelludo; y es buen humectante, especialmente en cutis grasa, porque no deja sensación pesada.

