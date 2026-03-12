Detuvieron al “Chelo” Torres, líder del Grupo Green, por el abuso sexual de una tiktoker

Adrián Marcelo Torres Ruiz Díaz (53) , más conocido como “Chelo”, cantante de cumbia del Grupo Green, fue detenido en las últimas horas tras la denuncia de una mujer por abuso sexual en La Matanza.

“Él es un violador” , advirtió "Dulce Lilian", quien se quiebra y llora al recordar lo que pasó. Dice que se siente avergonzada, que sus hijos se enteraron por los medios de lo ocurrido.

Es una tiktoker de 43 años que realiza "vivos" los fines de semana con distintos artistas y cantantes de la movida tropical. En ese contexto, la mujer dijo que Torres Ruiz Díaz se comunicó con ella a través de las redes sociales.

“Él se contacta conmigo. Lo conocí ese día (el lunes por la noche) en persona. Me dijo que me quería conocer, me pasó su teléfono. Hicimos una videollamada. Hablamos, todo bien hasta ahí. Me dice que me quería conocer en persona, yo accedí pero siempre vinculado a la música . Para mi era una persona normal, no lo traté como un famoso”, dijo a Clarín Dulce Lilian sobre el encuentro que mantuvo con el cantante.

La comunicación se dio aproximadamente a las 21.30 y duró casi dos horas. En ese tiempo el cantante le insistía varias veces de verse esa misma noche , que él la podía pasar a buscar por su casa. Ella le respondía que tenía que levantarse temprano porque trabajaba y que las transmisiones las hacía los fines de semana como hobbie.

“Dale, no me podés decir que no” , le dijo en varias oportunidades. “Se enojaba que le decía que no”, recordó Dulce Lilian. Finalmente, la mujer accedió y le pasó la ubicación por WhatsApp.

Por un error, la ubicación que recibió el cantante no fue la de la casa de la mujer. El GPS lo llevó a otra zona, oscura, según describió ella que le dijo él. Cuando finalmente le pasó su dirección por mensaje, pasó a buscarla por su casa.

Ya con Dulce Lilian en el Volkswagen Suran, ambos fueron hasta una estación de servicio ubicada sobre la avenida General Paz, a la altura de Liniers. Ella pidió un agua saborizada y él, una con gas.

Cuando empezaron a charlar, la mujer describió una situación a la que calificó de violenta.

“ Me sacó el teléfono de mis manos , me preguntó cosas personales como con quién vivo o si tengo hijos, o de mi ex pareja. Cosas que nada que ver con el encuentro, que era por el tema de la música, para ver cuándo podía entrevistarlo. Después no me quería devolver el teléfono, me decía que ocultaba algo, que le había hecho una cama para que le roben”, sostuvo la mujer.

En la denuncia, relató que en medio del encuentro se comunicó con el hijo de otro cantante de cumbia, a quien le dijo que “estaba en algo importante”. “Me devolvió el teléfono y me dijo ‘te borré todo’, mientras se reía irónicamente”, agregó.

Cerca de las tres de la mañana Torres Ruiz Díaz la llevó a su casa.

Cerca de la casa, él le dijo que se pasaran al asiento de atrás para estar más cómodos. “Accedo ir al asiento de atrás pero nunca imaginé que iba a hacer algo así” , recordó Dulce Lilian, y se puso nuevamente a llorar.

“Mirá que el sábado que viene te voy a llamar para que vengas a mi casa para hacer un stream en vivo con la banda”, le dijo antes de que ella bajara del vehículo. “Yo no le respondí. Abrí la puerta, me bajé y entre a mi casa. Ni me di vuelta para mirarlo”, describió.

Cuando entró a su casa, Dulce Lilian se puso a llorar al recordar lo que había vivido minutos antes.

El martes por la tarde se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Justo para radicar la denuncia. La causa la comenzó a tramitar la Fiscalía N° 21 de La Matanza, especializada en Violencia de Género y Familiar.

Dulce Lilian se presentó este miércoles para ratificar la demanda. Además, presentó chats que ella guardó sobre la conversación que tuvo con Torres Ruiz Díaz y se sometió a distintos estudios a cargo del Cuerpo Médico Forense.

Según denunció, la mujer sostuvo que cuando "Chelo" Torres le sacó el celular, le borró todas las fotos y los chats con los audios que se habían mandado esa noche entre ambos.

“Él es un violador. Su propósito era hacerme daño, nunca sacó el tema de la música. Me arruinó la vida”, afirmó la mujer a este diario.

“Chelo” fue condenado en 2009 por el abuso sexual de una niña, hija de una ex pareja suya. Estuvo alojado desde el 8 de noviembre del 2010 hasta el 17 de febrero del 2012 en la Unidad Penal N° 42 de Florencio Varela, indicaron a Clarín fuentes penitenciarias.

“No sabía que tenía denuncias previas, sino no hubiese aceptado antes”, expresó Dulce Lilian sobre la condena al músico, de la que tomó conocimiento por los medios tras su denuncia.

Por último, la mujer fue contundente en su denuncia: "No fue un abuso simple, sino un abuso sexual con acceso carnal. Pido que se haga justicia. Nadie tiene el derecho a tocarnos si no queremos, son nuestros cuerpos”.

La fiscal Lorena Pecorelli, a cargo de la Fiscalía N° 21 de La Matanza, ordenó a los detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza que secuestre las cámaras de seguridad de los lugares donde declaró haber estado la mujer con el cantante.

Se trata de la estación de servicio ubicada sobre la avenida General Paz y las cercanías de la casa de la víctima. Según ella declaró, el músico tras cometer el abuso dio una vuelta manzana y la dejó en la esquina del domicilio.

Fuentes policiales indicaron a Clarín que el acusado quedó detenido y le secuestraron su Volkswagen Suran, dos teléfonos celulares, un disco duro portable y cinco pendrives.

Desde el entorno del cantante, en tanto, dijeron a este medio que por el momento no hará declaraciones por recomendación de su abogado.

Fuente: Clarín