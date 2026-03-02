Vicente López: un delincuente le dio una patada voladora a una mujer para robarle y quedó grabado

NACIONALES

Un delincuente le dio una patada voladora por la espalda a una mujer para robarle en la calle. El violento hecho, que quedó registrado por una cámara de seguridad, ocurrió este lunes por la mañana en Vicente López .

Todo sucedió cuando Verónica Castro, de 40 años, salía de su casa, en la esquina de Segundo Aguero y Roque Sáenz Peña, y fue sorprendida por un hombre que la atacó desde atrás.

El agresor, José David Torrez, de 31 años, le propinó un golpe y le robó el celular, dinero y otros objetos de valor. Luego, escapó corriendo por la calle.

A partir de la denuncia y con las características aportadas por la víctima, efectivos de la Comisaría 3ra de Vicente López montaron un operativo en la zona. Gracias al seguimiento a través del sistema de cámaras de seguridad, lograron ubicar al sospechoso en las inmediaciones del barrio Borges.

Allí, los policías detuvieron a Torrez y dieron intervención al fiscal Gastón Larramendi, de la UFI Vicente López Oeste, según informaron a TN fuentes policiales.

Por orden del fiscal, se realizaron allanamientos de urgencia en dos casas dentro del barrio Borges. El resultado fue positivo: los agentes recuperaron lo robado.

Fuentes del caso confirmaron que Torrez tiene antecedentes por robo automotor cometidos en 2024 y 2025. El detenido quedó a disposición de la Justicia y se espera que en las próximas horas avance la investigación para determinar si estuvo involucrado en otros hechos similares en la zona.

Fuente: TN