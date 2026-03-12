Venezuela (5) vs (7) República Dominicana por el Clásico Mundial de Béisbol 2026: el “Platano Power” dominó al “Team Arepa” y terminó invicto en el Pool D

Tras un duelo de titanes en el "Grupo de la Muerte" este miércoles 11 de enero, República Dominicana derrotó a Venezuela 7-5 en el loanDepot park de Miami. El duelo, además de decidir al líder del Pool D también sirvió para saber quién enfrentará a Corea del Sur y Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Tras la victoria de República Dominicana, el "Platano Power" se medirá ante Corea del Sur este viernes 13 de marzo a las 6:30 PM (ET), mientras que Venezuela hará lo propio contra la poderosa Japón el sábado 14 de marzo a las 9:00 PM (ET).

A continuación, toda la cobertura del duelo entre Venezuela vs República Dominicana

Con un doble play, República Dominicana le ganó el duelo a Venezuela por 7-5 . Tras el resultado que define el Pool D, República Dominicana enfrentará a Corea del Sur este viernes 13 de marzo y Venezuela se medirá contra la poderosa Japón el sábado 14 de marzo.

Elvis Alvarado no pudo sacar el doble play y otorgó hit para Wilson Contreras. Sigue Salvador Pérez al bate para Venezuela y quedan 2 outs.

Con elevado de sacrificio al Jardín iquierdo, Luis Arráez trae a home a Jackson Chourio. Hombres en primera y segunda para Venezuela, falta dos outs para el final del partido y Wilson Contreras al bate.

Albert Pujols no quiere sorpresas y le bajó el pulgar a Uribe. En su lugar entra el diestro Elvis Alvarado para intentar cerrar el partido. Sigue al bate Luis Arráez para Venezuela con bases llenas.

Abner Uribe otorgó su tercera base por bolas, se va a primera Maikel García y bases llenas para Venezuela. Descontrol total para República Dominicana en el último inning y sigue Luis Arráez al bate.

Abner Uribe no logra sacar el out. Ya otorgó base por bolas a Chourio y Acuña. Sigue Maikel García al bate que va de 4-4 en el partido.

En su primera entrada, Abner Uribe otorgó base por bolas a Jackson Chourio . Sigue Ronald Acuña Jr. al bate para Venezuela.

Albert Pujols manda a la lomita a Abner Uribe para cerrar el partido. Turno al bate para Jackson Chourio.

Manny Machado falló su turno al bate con roletazo al campocorto. Sigue el último turno al bate de Venezuela para dar vuelta el resultado . Siguen Jackson Chourio, Ronald Acuña Jr. y Maikel García para la ofensiva del "Arepa Power".

Con sencillo al jardín central, Vladimir Guerrero Jr. conectó su tercer hit del partido y llegó a segunda base. Juan Soto en segunda y sigue al bate Manny Machado.

Tras un ponche de Anthony Molina a Ketel Marte, Fernando Tatis Jr. fue atrapado en segunda tras un intento de robo de base. Turno al bate para Juan Soto.

Sube a la lomita el diestro Anthony Molina para Venezuela. En primera Fernando Tatis Jr. tras sencillo al jardín izquierdo y al bate Ketel Marte.

Con línea de out por parte de Andrés Giménez, Camilo Doval cumplió en la lomita y terminó la octava entrada sin carreras para Venezuela . Faltan 3 outs por equipo para que concluya el encuentro. Siguen al bate para República Dominicana Fernando Tatis Jr., Ketel Marte y Juan Soto.

Wilyer Abreu se ponchó tirándole y Doval cumple el objetivo de seguir controlando la ofensiva de Venezuela.

William Contreras falló su turno al bate con roletazo al campocorto. Sigue Wilyer Abreu a la ofensiva para Venezuela.

Camilo Doval sube a la lomita por parte de República Dominicana. Abre la parte baja de la octava entrada William Contreras para Venezuela.

Geraldo Perdomo falló su turno al bate con elevado al jardín central y terminó la amenaza de República Dominicana. Sigue a la ofensiva Venezuela con William Contreras, Wilson Abreu y Andrés Giménez. Al "Arepa Power" le quedan 6 outs para dar vuelta el resultado.

Daniel Palencia otorgó su primera base por bolas del partido. Con Austin Wells en primera, es el turno de Geraldo Perdomo al bate para Dominicana.

Por la vía del ponche, Palencia retiró a Julio Rodrígues quien va de 4-0 en el encuentro. Sigue Austin Wells al bate para Dominicana.

Junior Caminero falló su turno al bate con elevado a la segunda entrada. Sigue Julio Rodríguez, quien ha fallado en sus tres oportunidades al bate anteriores.

Sube a la lomita para Venezuela el diestro Daniel Palencia. Le toca enfrentar a Caminero, Julio Rodríguez y Austin Wells.

Tras Salvador Pérez fallar su turno al bate con elevado al jardín central, Venezuela dejó corredores en las esquinas y la oportunidad de acortar distancias . Sigue arriba República Dominicana 7-3. Turno al bate para el "Platano Power" con Caminero, Julio Rodríguez y Austin Wells.

Con sencillo al jardín izquierdo, García va de 4-3 ante República Dominicana y llega a primera base. Luis Arráez falló su turno al bate con elevado al jardín central y sigue Wilson Contreras al bate.

Sube a la lomita para República Dominicana el diestro Dennis Santana y ya sacó a Ronald Acuña Jr. con elevado al jardín derecho. Sigue Maikel García al bate para Venezuela.

El zurdo Ángel Zerpa ponchó a Manny Machado y puedo evitar más carreras de República Dominicana, que dejó a corredores en primera y segunda. Turno al bate para Venezuela con Ronald Acuña Jr., Maikel García y Luis Arráez.

Con un sencillo al jardín derecho, Vladimir Guerrero Jr. llega a primera base y manda a Juan Soto a la segunda. Turno al bate para Manny Machado a falta de 1 out para terminarla parte alta de la séptima entrada.

Tras una roleta al campocorto que no pudo dominar Andrés Giménez, Juan Soto llegó a primera base. Turno al bate para Vladimir Guerrero Jr. y comienza a complicarse la sexta entrada para Venezuela.

Con ponche recetado para Tatis Jr. y elevado de out al jardín central por parte de Marte, Venezuela está a 1 out de terminar la entrada sin errores ni carreras para Dominicana. Sigue Juan Soto al bate.

Sube a la lomita para Venezuela el zurdo Ángel Zerpa y ya ponchó a Fernando Tatis Jr. Sigue al bate Ketel Marte para República Dominicana.

Jackson Chourio falló con rodado a tercera y República Dominicana terminó la sexta entrada sin errores ni carreras para Venezuela. Abren la séptima entrada Fernando Tatis Jr., Ketel Marte y Juan Soto para Dominicana.

Tras un roletazo de Andrés Giménez, Wilyer Abreu llegó a la segunda base. Falta 1 out para terminar la sexta entrada.

Seranthony Domínguez otorga su primera base por bolas del partido y Abreu llega a primera . Turno al bate para Andrés Giménez como bateador emergente.

Seranthony Domínguez sube a la lomita para República Dominicana . Con un solo pitcheo ya retiró a William Contreras y sigue Wilyer Abreu al bate .

Con una jugada espectacular a la defensiva por parte de Maikel García, Venezuela saca el último out y evita más carreras de República Dominicana . Turno a la ofensiva para el "Arepa Power" con William Contreras, Wilyer Abreu y Ezequiel Tovar.

Con hit al jardín central, Wells consigue su primer hit del partido y llega a la primera base para Dominicana. Sigue Perdomo al bate.

La "regadera" demuestra facultades en la defensiva tras atrapar un batazo de Julio Rodríguez que se iba al jardín central. Falta 1 out para terminar la entrada y es el turno de Austin Wells al bate.

Con rodado a tercera, Caminero fue puesto out en primera. Sigue el turno al bate de Julio Rodríguez, el jardinero de los Marineros de Seattle.

El diestro Andrés Machado sube a la lomita para Venezuela en la parte alta de la sexta entrada. Viene el turno al bate de República Dominicana con Caminero, Rodríguez y Wells.

Tras dejar a un corredor en primera, Salvador Pérez falló con elevado al campocorto y terminó la amenaza de Venezuela ante República Dominicana . Sigue arriba Dominicana 7-3 y viene el turno de Caminero, Rodríguez y Wells al bate.

Sube el diestro Juan Mejia a la lomita para República Dominicana y turno al bate para Maikel García. Sigue arriba Dominicana 7-3.

Con un pitcheo dominante de José Buttó, Venezuela sacó los tres outs y evitó más carreras por parte de República Dominicana . El "Arepa Power" sigue al bate con Maikel García, Luis Arráez y Wilson Contreras.

Con la misión de evitar más carreras de República Dominicana, Omar López subió al montículo al diestro José Buttó . Ya retiró por la vía del out a Juan Soto, Sigue Vladimir Guerrero Jr.

Huascar Brazobán logró el objetivo: subió al montículo, dominó a los bateadores de Venezuela con tres ponches y terminó la entrada sin carreras para el "Team Arepa" . Abre la quinta entrada República Dominicana con Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. y Manny Machado al bate.

El diestro dominicano Huascar Brazobán subió al montículo y ya ponchó a Tovar y Chourio. Sigue al bate Ronald Acuña Jr. con corredor en segunda y a falta de 1 out para terminar la entrada.

Con la presión de 4 carreras de diferencia, Venezuela toma la ofensiva con el objetivo de acortar distancias . Comienza al bate Wilyer Abreu y siube a la lomita Huascar Brazobán Dominicana.

Con un fallido rodado a tercera por parte de Ketel Marte, Venezuela sacó el tercer out de la parte alta de la cuarta entrada . Antes, Fernando Tatis Jr. pegó un jonrón de 3 carreras para seguir extendiendo la ventaja. Gana República Dominicana 7-3.

Con un batazo al jardín izquierdo, Fernando Tatis Jr. impulsó tres carreras más y República Dominicana se pone arriba 7-3 contra Venezuela.

Con hit al jardín central de Perdomo, República Dominicana tiene corredores en primera y segunda . Es el turno al bate de Fernando Tatis Jr. y oportunidad para extender la ventaja.

Con sus primeros lanzamientos, el diestro Antonio Senzatela ponchó a Julio Rodríguez. Sigue en el orden al bate Austin Wells con 2 outs para terminar la parte alta de la cuarta entrada.

Omar López tomó la decisión de retirar de la lomita a Eduard Bazardo y subió al diestro Antonio Senzatela . Turno al bate para Caminero.

Tras dos dobletes de Maikel García y Luis Arráez, Venezuela descontó y se puso a una carrera del empate . Sigue adelante República Dominicana 4-3. Es el turno al bate para los dominicanos Caminero, Julio Rodríguez y Austin Wells.

Con un doblete al jardín derecho de Luis Arráez, Venezuela anotó una carrera más y está a una del empate . República Dominicana sigue arriba 4-3.

Tras un robo de base de Ronald Acuña Jr. y doblete de Maikel García, Venezuela anotó otra carrera y descontó en el marcador. Sigue liderando Dominicana 4-2.

Con una ventaja de tres carreras, República Dominicana y Sandy Alcántara abren la parte baja de la tercera entrada. Con la misión de descontar el marcador, abre la ofensiva el jardinero de los Bravos de Atlanta.

Con dos cuadrangulares de Ketel Marte y Vladimir Guerrero Jr., República Dominicana sumó dos carreras más y está arriba 4-1. Turno de Venezuela a la ofensiva con Ronald Acuña Jr., Maikel García y Luis Arráez.

En su segundo turno al bate, Vladimir Guerrero Jr. anota su primer cuadrangular del encuentro ante Eduard Bazardo en la lomita. República Dominicana gana 4-1 ante Venezuela.

Tras dos entradas y media, Omar López le dijo "basta" a Eduardo Rodríguez y lo retiró de la lomita. Es el turno del diestro Eduard Bazardo de los Marineros de Seattle.

En su segundo turno al bate, tras un cuadrangular de Ketel Marte, Rodríguez poncha a Soto y falta 1 out para terminar la entrada. Arriba República Dominicana 3-1 sobre Venezuela.

Con un batazo al jardín izquierdo, Ketel Marte conectó su primer cuadrangular en solitario del encuentro. Republica Dominicana arriba 3-1 ante Venezuela. Sigue Juan Soto al bate.

Fernando Tatis Jr. abre la ofensiva para República Dominicana, Eduardo Rodríguez sigue en la lomita para Venezuela.

Tras un ponche de Alcantara a Tovar y una joyita a la defensiva, República Dominicana contuvo la ofensiva venezolana . El marcador sigue 2-1 a favor de Dominicana. Abren la tercera entrada al bate Fernando Tatis Jr., Ketel Marte y Juan Soto que ya conectó jonrón en el primer inning.

Con hit hacía segunda, el outfielder de los Red Sox llega a primera base y enciende la ofensiva de Venezuela que tiene corredor en primera. Es el turno al bate de Ezequiel Tovar.

Con Wilyer Abreu abriendo la ofensiva de Venezuela, Sandy Alcántara comienza la entrada con la misión de parar los bates venezolanos y evitar errores.

Con dos ponches consecutivos, Eduardo Rodríguez mantuvo en 0 a la ofensiva de República Dominicana durante la parte alta de la segunda entrada . Sigue Venezuela al bate con Wilyer Abreu, Ezequiel Tovar y Jackson Chourio.

A pesar del cuadrangular de Juan Soto, el zurdo Venezolano retiró a Julio Rodríguez por la vía del out y ponchó a Wells . Sigue Perdomo en el lineup dominicano.

Eduardo Rodrigues sigue en la lomita, retirado Julio Rodríguez con out en primera . Sigue Austin Wells en la rotación de bateo para República Dominicana.

Tras sacar de circulación a William Contreras, terminó la primera entrada. Venezuela descontó con una carrera impulsada con hit de Wilson Contreras y el partido está 2-1 a favor de República Dominicana.

Con un hit de Wilson Contreras por la segunda base, Maikel García anotó la primera carrera de Venezuela. Partido 2-1 con corredores en primera y segunda. Turno al bate para Salvador Pérez.

Alcántara no pudo con Arráez y otorgó base por bolas. Corredores en primera y segunda para Venezuela , turno de Wilson Contreras al bate.

Perdomo no pudo controlar un hit de Maikel García al campocorto y se embasó. Corredor en primera para Venzuela y es el turno de la "regadera" Arráez al bate.

Sube Sandy Alcántara a la lomita para República Dominicana. En su primer turno al bate, Ronald Acuña Jr. fue retirado tras un hit a tercera base y puesto en out en primera.

República Dominicana abrió el marcador con sencillo de Ketel Marte y jonrón de Juan Soto. Turno de Venezuela en la ofensiva con Acuña, García y Arráez al bate.

Tras el cuadrangular de Juan Soto, Eduardo Rodríguez otorgó base por bolas para el 1B estelar de los Blue Jays. Amenaza República Dominicana.

Con un batazo de 409 pies, Juan Soto abre el marcador para República Dominicana. Impulsó a Ketel Martel y Dominicana está arriba 2-0 en la parte alta del 1er inning.

Si bien se puede sentir la ansiedad y tensión en el aire por lo que un Venezuela vs República Dominicana representa, Juan Soto y Ronald Acuña Jr. se lo toman con gracia . Ambas estrellas se cruzaron en los jardines del LoanDepot Park y, más allá de verse como una rivalidad, fue todo risas.

Juan Soto and Ronald Acuña Jr. having some fun before the Team Dominican Republic vs. Team Venezuela matchup 🤣 pic.twitter.com/Nn7zURZtYc

A menos de una hora para el duelo, los bateadores de República Dominicana calienta bates en el LoanDepot Park. Soto, Caminero y Tatis Jr. ya tuvieron su turno y, en cada swing, demuestran que llegan encendidos al duelo contra Venezuela.

El niñooo 🇩🇴 #DominicanoYya #RD pic.twitter.com/twkCsB48Y6

Falta poquito y la fanaticada lo sabe. Este 11 de marzo se miden Venezuela y República Dominicana por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 . De cara al duelo, r epasamos a los elegidos por parte de Albert Pujols para detener al "Arepa Power" esta noche:

¡Activos!🙌🏽 Alineación para el último encuentro de primera ronda 💪🏽 #DominicanoYya 🇩🇴 pic.twitter.com/Y29gnD3F5q

A falta de pocos minutos para el comienzo del duelo contra República Dominicana, repasamos los elegidos por Omar López para sacar una valiosa victoria en el "Clásico del Caribe" :

#WorldBaseballClassic ⚾️ #ClasicoMundial ⚾️ Así vamos a salir en nuestro cuarto encuentro del torneo ante República Dominicana 🇩🇴🔥⚾️ ¡Estamos listos, vamos por más! 🔥🇻🇪⚾️ 💻 https://t.co/N4W3BNOjbG #SomosVenezuela #LaQueNosUne pic.twitter.com/FNR5mDpLHQ

Más allá de ser una edición más del "Clásico del Caribe" , Venezuela y Dominicana ponen en juego sus rivales en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. El ganador enfrentará a Corea del Sur, mientras que el perdedor se medirá a la poderosa Japón .

Winner plays Korea in the quarterfinals, loser plays Japan pic.twitter.com/H8KLwuXKY0

Sandy Alcántara es un CY Young hecho y derecho , y esta noche lo demostrará una vez más cuando suba a la lomita para dominar a los bates de Venezuela. Contra los principales bateadores del "Arepa Power", Ronald Acuña Jr. está de 35-11, Jackson Chourio de 3-0, Luis Arráez de 5-2, Wilson Contreras de 8-3 y Eugenio Suárez de 9-2. La apuesta por parte de Pujols es más que sólida y justificada.

Números ofensivos de los jugadores de República Dominicana 🇩🇴 y Venezuela 🇻🇪 contra Eduardo Rodríguez y Sandy Alcántara, respectivamente. #WBC | #ElExtrabase ⚾️ pic.twitter.com/VyLz5lkOu7

Eduardo Rodríguez sube al montículo con la difícil misión de dominar los bates del "Platano Power" este 11 de marzo. Contra la parte alta del lineup dominicano, Fernando Tatis Jr. está de 4-2, Juan Soto de 4-0, Julio Rodríguez de 7-4, Manny Machado de 40-8 y Vladimir Guerrero Jr. con 15-5. La elección de Omar López no fue casual, sino todo un voto de confianza para el zurdo venezolano.

Números ofensivos de los jugadores de República Dominicana 🇩🇴 y Venezuela 🇻🇪 contra Eduardo Rodríguez y Sandy Alcántara, respectivamente. #WBC | #ElExtrabase ⚾️ pic.twitter.com/VyLz5lkOu7

Sin muchos cambios, Omar López confirmó a los hombres encargados de enfrentar a República Dominicana este 11 de marzo . El primero al bate es Ronald Acuña Jr., sigue Maikel García, de tercero al bate la "regadera" Luiz Arráez y Wilson Contreras como cuarto bate.

#WorldBaseballClassic ⚾️ #ClasicoMundial ⚾️ Así vamos a salir en nuestro cuarto encuentro del torneo ante República Dominicana 🇩🇴🔥⚾️ ¡Estamos listos, vamos por más! 🔥🇻🇪⚾️ 💻 https://t.co/N4W3BNOjbG #SomosVenezuela #LaQueNosUne pic.twitter.com/FNR5mDpLHQ

A falta de pocas horas del duelo contra Venezuela, República Dominicana confirmó el lineup para el "Clásico del Caribe". Fernando Tatis Jr. abre la ofensiva, Ketel Marte de segundo, Juan Soto de tercer y Vladimir Guerrero Jr. de cuarto bate.

¡Activos!🙌🏽 Alineación para el último encuentro de primera ronda 💪🏽 #DominicanoYya 🇩🇴 pic.twitter.com/Y29gnD3F5q

what he said. 8pm est. ⚾️ https://t.co/OWfiRSb4l7

¡Buenas noticias para los fans de Estados Unidos! La plataforma de streaming Tubi anunció que, para los usuarios del país norteamericano, podrán disfrutar del duelo entre Venezuela vs República Dominicana gratuitamente.

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 sirve como clasificatorio principal para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 para los equipos de las Américas. Si bien tanto Venezuela como República Dominicana ya tienen asegurados sus lugares en los cuartos de final del WBC con sus récords de 3-0, su desempeño durante el resto del torneo impacta directamente su elegibilidad olímpica.

#WorldBaseballClassic 🚨El juego entre la República Dominicana @FEDOMRD y Venezuela @TeamBeisbolVe no solo define el primer lugar del grupo D, sino que también permitirá tener una mejor posición para buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos @la28 pic.twitter.com/QvpqET0lbA

Según los procedimientos establecidos por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 es la única oportunidad para que las naciones de las Américas clasifiquen a los Juegos Olímpicos de 2028.

Tonight, Team USA's fate in the #WorldBaseballClassic is on the line. Programming Updates 🚨 Canada at Cuba - 3:00 PM ET, FS2 Italy at Mexico - 7:00 PM ET, FS1 Dominican Republic at Venezuela - 8:00 PM ET, Tubi All games are available to stream live on Fox One. pic.twitter.com/sKrgXSLbax

La posible alineación titular de República Dominicana para su enfrentamiento del 11 de marzo de 2026 contra Venezuela en el LoanDepot Park incluye un grupo estelar dirigido por Albert Pujols . El equipo llega a esta final del Grupo D con un récord de 3-0, tras haber asegurado su pase a cuartos de final.

El posible lineup de Venezuela para su enfrentamiento del 11 de marzo de 2026 contra República Dominicana en el LoanDepot Park presentaría una potente combinación de veteranos y estrellas en ascenso . El mánager Omar López alineará al lanzador zurdo Eduardo Rodríguez (confirmado) en el montículo para este último partido del Grupo D, donde el ganador se lo lleva todo.

Oneil Cruz ha sido una figura destacada para la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, aprovechando su primer mundial como una gran plataforma de recuperación tras una difícil temporada 2025 con los Piratas de Pittsburgh. De cara al decisivo encuentro contra Venezuela, Cruz ha protagonizado algunos de los momentos más electrizantes del torneo.

Oneil Cruz so far in the #WorldBaseballClassic : 3-3 AB, 2 HR, 2B, 2 BB, 0 K Big breakout coming in 2026 for the Pirates outfielder? @Anthony_Recker | #MLBTonight pic.twitter.com/0eOMVT9fvH

Sandy Alcántara , el as de 30 años de los Marlins de Miami, es el lanzador abridor confirmado para la República Dominicana en su final de alto riesgo del Grupo D contra Venezuela el 11 de marzo de 2026.

Sandy Alcántara está ready para enfrentar a Venezuela. pic.twitter.com/cksQRMnul9

Eduardo Rodríguez , el zurdo de 32 años de los Diamondbacks de Arizona, fue confirmado por Omar López como el pitcher abridor para Venezuela contra República Dominicana en su enfrentamiento del Grupo D el 11 de marzo de 2026 en el loanDepot Park en Miami.

¿Cómo le ha ido a Eduardo Rodríguez contra los principales bateadores Dominicanos? Aquí los numeritos 👀 #AbriendoSports #AbriendoElClasico #WBC pic.twitter.com/R7vTDlkINv

En el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, Fernando Tatis Jr. y Juan Soto han sido los líderes ofensivos destacados de la República Dominicana , impulsando al equipo a un récord invicto de 3-0 en el Grupo D al 11 de marzo de 2026.

GRAND SLAM Fernando Tatis Jr. has entered the chat in a BIG way! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/IEFTEFPwW8

En el Clásico Mundial de Béisbol 2026, Ronald Acuña Jr. y Luis Arráez han emergido como los líderes ofensivos más importantes de Venezuela , llevando al equipo a un inicio invicto de 3-0 en el Grupo D hasta el 11 de marzo de 2026.

LUIS ARRAEZ AGAIN 😤 He has three hits and FIVE RBI! pic.twitter.com/sy8e1b77GO

Más allá del duelo épico que disputarán Venezuela y República Dominicana este 11 de marzo, el encuentro tiene un "toque extra": ambos se juegan saber su próximo rival en los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 .

Ukyo Shuto sent Team Japan fans to their feet 😤 https://t.co/cJ2jyvnBpn pic.twitter.com/VgFMnw0Zcc

En el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, tanto República Dominicana como Venezuela aseguraron su lugar en los cuartos de final del Grupo D . Al 11 de marzo de 2026, ambos equipos permanecen invictos con récords de 3-0 .

El " Arepa Power" llega en estado de gracia y con la moral por las nubes. El equipo dirigido por Omar López ha mostrado un equilibrio perfecto entre un bullpen intratable y una ofensiva oportuna .

¡Suenan los tambores! 🔥🔥 #SomosVenezuela #LaQueNosUne https://t.co/ebizMH9EWL

Venezuela selló su pase tras dominar a los Países Bajos (6-2), aplastar a Israel (11-3) con una exhibición de Luis Arráez (2 HR) y blanquear a Nicaragua (4-0) bajo el liderato de Ronald Acuña Jr. El pitcheo venezolano ha permitido pocas carreras rivales y errores, consolidándose como uno de los staffs más sólidos del torneo.

El "Plátano Power" ha hecho honor a su nombre, castigando a sus rivales con una potencia aterradora. Bajo la gestión de Albert Pujols, Dominicana llega tras propinar dos palizas consecutivas por la vía del "nocaut" (mercy rule) ante Nicaragua y los Países Bajos.

Imágenes que presentan lo que hace el alérgico a las bases llenas 🤧💥 ¡Limpiando! 💪🏽 #DominicanoYya 🇩🇴 pic.twitter.com/MOMC4JR2QV

En su último encuentro, vencieron 10-1 a Israel con un histórico Grand Slam de Fernando Tatis Jr. Para este duelo crucial, Pujols enviará a la loma a su as, el ganador del Cy Young Sandy Alcántara , quien buscará silenciar los bates criollos en su propio estadio en Miami.

Analista de datos, especialista SEO y editor del diario. dmezabermudez@agea.com.ar

Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín

Fuente: Clarín