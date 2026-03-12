Con críticas al kirchnerismo, Milei habló de “perspectiva moral” y dijo: “Robar está mal”

El presidente Javier Milei, con un dardo al kirchnerismo , habló el miércoles por la noche de “perspectiva moral” en sus redes sociales. El mandatario citó un video de un militante que admitía hechos de corrupción durante las gestiones de Cristina Kirchner y sostuvo: “Robar está mal”.

Las declaraciones de Milei se producen en medio del silencio del Gobierno frente al escándalo que involucra a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien viajó a Nueva York para participar del “Argentina Week” y llevó a su esposa, Bettina Angeletti , en el avión presidencial.

A través de su cuenta de X, el mandatario escribió: “Por eso resulta tan importante que se discutan las políticas de Estado desde una perspectiva moral… ¿Acaso que te beneficies con la repartija de lo robado eso hace que robar esté bien? No. Robar está mal".

El video que compartió muestra a un hombre durante una charla en una institución cuya identidad no fue precisada. “Todos fuimos beneficiados por alguna política de Néstor y Cristina [Kirchner]. Este es el momento de apoyarla. ¿Ella robó? Sí, claro que robó. Les robó a los grandes para poder repartirlo a vos , para que tengas el salario más alto de Latinoamérica”, afirma el orador, mientras el público lo aplaude.

No es la primera vez que el Presidente pone el foco en la dimensión moral de la política. En su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el pasado 1 de marzo, tituló el texto que llevó a la Asamblea Legislativa “La moral como política de Estado”. Centró su presentación en describir la herencia recibida y definió su programa de transformación económica en términos morales.

“Dedicaremos este año a examinar la organización jurídica e institucional que nos retrasó hasta aquí y a construir una arquitectura nueva que tendrá el Estado argentino en los próximos 50 años, teniendo la moral occidental como política de Estado”, dijo Milei entonces.

Mientras tanto, el mandatario guarda silencio en medio del escándalo con su jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien viajó a Nueva York para la “Argentina Week” y subió a su esposa Bettina Angeletti al avión presidencial. Además de eso, el periodista Carlos Pagni reveló en LN+ que el ministro coordinador viajó, también con su mujer, a Punta del Este en avión privado para el fin de semana largo por Carnaval. Hasta el momento, ningún funcionario de alto rango se pronunció sobre este tema.

Fuente: La Nación