Vende electrodomésticos y creó combos baratos: la gente hace hasta seis cuadras de fila para comprar

NACIONALES

Una nueva tendencia comercial está causando furor en el conurbano bonaerense. En la localidad de Burzaco , David creó una “gran barata” de electrodomésticos que atrae a multitdes, que hacen filas de seis cuadras para poder aprovechar las ofertas los sábados.

Según contó el emprendedor en diálogo con Telenoche , el producto estrella es el “ Combo Mundial ”, el cual por $2.100.000 los clientes se pueden llevar una heladera de marca reconocida, una cocina de acero inoxidable, un televisor de 43 pulgadas, un aire acondicionado, una cafetera y un microondas. Todo esto acompañado de regalos como una pelota de fútbol de la Selección y una silla tipo reposera.

Por otro lado, también hay opciones para compras más chicas que impactan por su valor: una pava eléctrica se vende a $15.000 -cuando en otros lugares supera los $50.0000- y una tostadora cuesta $19.500. “ Es lo que vale un sándwich y una gaseosa en la calle ”, sostuvo David.

En la “gran barata” cuentan con un catálogo variado de productos, que van desde sommiers y sillones hasta parlantes y bicicletas rodado 29 con cambios .

Otro de los combos que más se llevan los clientes consta de un televisor de 32 pulgadas, un parlante de pie, una cocina, un sommier de una plaza y una bicicleta a tan solo $1.200.000 . El costo no deja de sorprender a los consumidores, ya que muchas veces un solo producto se encuentra por ese mismo valor.

El emprendedor reveló que, además de comercializar electrodomésticos de distintas marcas, también ofrecen productos propios como cocinas de acero inoxidable. Todos ellos se venden con garantía oficial .

David explicó que en su negocio llega a bajar los precios hasta un 30%, ya que su objetivo es poder tener ofertas accesibles para las personas.

“Mi objetivo es que el cliente se pueda llevar algo y que luego recomiende el local, que sea algo de boca en boca y la gente venga. Yo quiero vender masivamente, no me sirve arrancarte la cabeza y que no vengas más ”, dijo el emprendedor.

Fuente: TN