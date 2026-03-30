Una nueva encuesta midió para la presidencial 2027: Milei vs. Bullrich y el PJ al frente

Una nueva encuesta electoral midió un eventual escenario de PASO para la presidencial 2027 . Con planteos fuertes: ¿cómo saldría una interna entre Javier Milei y Patricia Bullrich? ¿Quién gana hoy en la suma por fuerza? ¿Cuánto daño puede hacerle Victoria Villarruel al Gobierno si va por afuera?

El estudio que adelanta Clarín este lunes es de CB Global Data (antes CB Consultora Opinión Pública ), una firma que se hizo conocida hace ya más de 5 años, cuando comenzó a publicar un interesante ranking de gobernadores.

Entre el 22 y el 28 de este mes, la firma que dirige el analista Cristian Buttié hizo un relevamiento a nivel de país de 2.015 casos , con +/- 2,2% de margen de error. Este diario anticipó una parte del informe, donde se confirmaba el impacto del "escándalo Adorni" .

En cuanto al panorama electoral, hay cuatro cuadros , cada uno con datos en los que vale la pena reparar.

1) Primero se presentan los pisos y techos de intención de voto (siempre de cara a la próxima presidencial) de nueve dirigentes: tres del oficialismo y seis de la oposición.

2) Luego se hace una consulta general sobre "cambio" o "continuidad" .

3) Después se presentan los resultados de intención de voto por candidato para la presidencial .

4) Por último, se muestra el total por fuerza , sumando lo que aporta cada postulante a los diferentes espacios.

El primer cuadro, que evalúa el potencial electoral, mantiene una tendencia: lidera Milei y segunda queda Bullrich . Es decir, se mantiene la preponderancia del oficialismo, como vienen mostrando otros sondeos previos .

El Presidente puntea este ranking con un piso de 26% (voto seguro) y un techo de 44,3% (suma 18,3% de voto probable). Lo combina con un rechazo ("nunca lo votaría") de 52,2%.

Segundo , con números apenas por debajo de los de Milei, viene el gobernador bonaerense Axel Kicillof (23,8% de piso, 43,1% de techo y 54,1% de rechazo). Y tercera completa el podio Bullrich (22%, 40,9% y 53,7%, respectivamente).

Luego, se intercala una pregunta general sobre "cambio" o "continuidad". "Más allá del candidato, ¿cuál es su posición frente a las próximas elecciones presidenciales?", plantea CB, y si bien prevalece el "prefiero que haya un cambio" (53%), el apoyo a que "siga el mismo gobierno" es alto (41,3%).

Para el final, quedan los cuadros más picantes. CB presenta un escenario de PASO muy hipotético , ya que falta más de un año y medio para una eventual primaria, que ni siquiera está claro si se realizará. Pero es un buen parámetro, igual, para ver cómo están los dirigentes y los espacios.

"Si mañana fueran las elecciones a presidente de Argentina, ¿a quién votaría entre las siguientes opciones?" , interroga primero y Milei vuelve a quedar al frente . En este caso con un 28,3% . Lo siguen, otra vez, Kicillof (24,2%) y Bullrich (7,8%) .

Debajo se ubican Juan Grabois (6,7%) , María Eugenia Vidal (5,4%) , Leandro Santoro (4,7%) , el pastor influencer Dante Gebel (3,2%) , Villarruel (2,8%) y Miguel Angel Pichetto (1,4%) . Y completan un 5,3% de "En blanco / otro / nulo" y 10,2% de indecisos.

Pero este escenario optimista para la Casa Rosada enciende alarmas cuando se suman los porcentajes individuales de los dirigentes según el espacio al que tributarían. Se repite: se trata de un juego estadístico ya que, por ejemplo, a Villarruel se la incluye en una hipotética interna con Vidal, dentro del PRO.

Con esas salvedades, igual, llama la atención que el peronismo / kirchnerismo, con cuatro figuras, queda al frente: entre Kicillof, Grabois, Santoro y Pichetto suman 37%, casi un punto más que Milei + Bullrich (36,1%).

En cuanto a la dupla Vidal + Villaruel , si bien no llegan a los dos dígitos, totalizan un 8,2% que puede perjudicar a los libertarios, cuando se presume que ambos pescan en la misma pecera ideológica de votantes.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín