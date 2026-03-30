¿PASO, PAS o interna propia?: la movida de un ex gobernador acelera la discusión para definir el candidato del peronismo

En el incipiente propósito del peronismo de construir un frente lo más amplio posible para enfrentar el año próximo a Javier Milei, y mientras arranca la discusión sobre el alcance y los límites de ese armado, uno de los debates a su vez gira en torno al mecanismo para definir al eventual candidato presidencial. La intención del Gobierno de eliminar las PASO , más allá de las dudas sobre si tendrá los votos en el Congreso para concretarla, potencia y acelera las especulaciones y análisis de diferentes escenarios.

Ante la posibilidad de que el oficialismo avance con una reforma electoral que incluya suprimir o volver a suspender las primarias, el peronismo en su mayoría adelantó que se prepara para resistir el proyecto con el objetivo de mantener la herramienta que podría ayudar en la exploración de ese esquema más abarcativo con sectores que se habían alejado del kirchnerismo e incluso pedazos de otros partidos como el radicalismo o el PRO contrarios a Milei.

Referentes parlamentarios de Unión por la Patria estimaron que al Gobierno no le será sencillo reunir los votos para sancionar la reforma, por considerar que parte de los habituales aliados en ese caso no estarán dispuestos a avalar una normativa electoral a medida de La Libertad Avanza, además de otros puntos controvertidos como los cambios en el financiamiento de las campañas. Una variante, admitida por funcionarios del Ejecutivo, sería quitarle la obligatoriedad a las primarias , lo que de antemano genera diferentes posturas en el peronismo.

En ese contexto, un movimiento de Sergio Uñac agregó otro enfoque a la discusión. El ex gobernador y actual senador sanjuanino propuso armar una interna abierta este año para adelantarse y no depender de la jugada del Gobierno , con la percepción de que, además de intentar eliminar las PASO, Milei procuraría fijar las elecciones en el primer semestre de 2027.

“Una instancia de ese tipo permitiría ordenar la discusión política con suficiente anticipación, promover el debate programático y fortalecer la legitimidad de la candidatura” , fundamentó en una carta dirigida a las autoridades del PJ, en la que a su vez instó a “convocar” a sectores del peronismo alejados del partido y a otros espacios opositores al Gobierno. Las internas se harían con un padrón de “afiliados e independientes” y podrían presentarse precandidatos tanto del PJ como de fuerzas aliadas. “Es un primer paso para que se empiecen a discutir estas cosas” , contaron cerca de Uñac.

Cristina Kirchner respaldó la iniciativa con un llamado al sanjuanino , que con perfil bajo deslizó su voluntad de proyectar una eventual postulación a la presidencia desde el interior, con una impronta distinta al gobernador bonaerense Axel Kicillof, cada vez más explícito en su determinación de erigirse como una alternativa para 2027 y enfrentado justamente con la ex presidenta.

Aun así la propuesta de la interna abierta de entrada genera resistencias de las diversas tribus del peronismo e incluso de dirigentes cercanos a Cristina Kirchner. Entre los motivos para el rechazo aparecen las dificultades en cuanto al costo y la logística para armar la elección y la inconveniencia de definir al candidato con tanta antelación, por el desgaste posterior.

A su vez, la eventual modificación de la normativa vigente para quitarle la obligatoriedad a las PASO, tanto para los frentes sin competencia como para los electores, también genera distintas posiciones en el peronismo. “Puede ser una opción para nosotros, porque mantendríamos la herramienta para competir por la candidatura presidencial” , indicó uno de los diputados que se mueve para incentivar el armado de los federales, un polo integrado por referentes en las provincias como contrapeso a la centralidad del kirchnerismo.

Como contrapartida los que expresaron su rechazo lo argumentaron en el riesgo de que seguidores de un espacio intervengan en la designación del postulante de otro frente. “Pongamos que nosotros vamos con Kicillof, Uñac y (Alberto) Samid. Si Milei no tiene la obligación de ir a las primarias porque no compite, ¿qué pasa si los libertarios votan todos a Samid?” , dio como ejemplo un legislador con largo recorrido en el peronismo.

“ Si le sacás la obligatoriedad tenés el problema de que no va a votar nadie y termina pesando más el aparato que en una interna cerrada. Al final genera una tendencia a que no haya competencia”, sumaron como crítica desde el Frente Renovador.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín