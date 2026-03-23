Una lancha se incendió en medio del Lago Nahuel Huapi y su conductor se salvó al tirarse al agua

Una lancha se prendió fuego en medio del Lago Nahuel Huapi, en Bariloche y dio lugar a un importante despliegue de fuerzas de seguridad. El único tripulante de la embarcación se tiró al agua y logró escapar de las llamas.

Todo ocurrió en la tarde de este domingo frente a la Península San Pedro. La embarcación, con un único tripulante a bordo, navegaba por el espejo de agua cuando, por motivos que aún se investigan, comenzó a incendiarse.

El primer llamado a las autoridades llegó a la línea 110 alrededor de las 16:40. Tras ese aviso, los teléfonos siguieron sonando y al menos otras siete personas alertaron por las llamas en medio del lago.

Ante la emergencia, en el lugar se presentaron personal de Prefectura Naval, Protección Civil y de los cuarteles de bomberos voluntarios de Ruca Cura y de Cero Campanario, quienes iniciaron las tareas para apagar el fuego.

Mientras lo hacían, iniciaron también una búsqueda tanto en el agua como en la costa para ubicar a la persona que viajaba a bordo de la embarcación incendiada. Aunque inicialmente no lograron encontrarlo y otras fuerzas de seguridad y embarcaciones se sumaron a la búsqueda, el hombre finalmente apareció, ileso, en la costa.

Según indicaron medios locales, el tripulante era el único que se encontraba a bordo de la lancha cuando inició el incendio. Tras notar llamas que salían de la zona de los motores de la embarcación, se tiró al agua y fue rescatado por otro vehículo particular que se había acercado al lugar.

Su embarcación, por otro lado, no corrió la misma suerte. Tras el incidente, terminó hundida a unos 100 metros de la costa . El portal ADNSur indicó que, según fuentes de Prefectura Naval Argentina y Protección Civil, no se detectaron derrames en el lago y que no hubo mayores consecuencias para el tripulante ni para el entorno natural del Nahuel Huapi.

Fuente: Clarín