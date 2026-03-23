“No dudé”: habló el policía que salvó al nene que estaba a punto de ser atropellado por un tren en Córdoba

“No dudé” , dijo el cabo de la Policía de la Provincia de Córdoba que evitó una tragedia al rescatar a un nene de 3 años que había quedado inmóvil sobre las vías, justo antes del paso de una formación de carga.

El hecho ocurrió cerca de las 11:30 en una zona donde el tren atraviesa el barrio y donde los efectivos realizan tareas de custodia para prevenir vandalismo y situaciones de riesgo.

“Es una custodia que se le hace al tren, en los costados de las vías, para que no tiren escombros o intenten frenar la formación”, explicó el policía Pablo Luna sobre el operativo que realizaba al momento del hecho.

El cabo escuchó bocinazos insistentes y advirtió que algo no estaba bien. Al girar, vio al nene sobre las vías, completamente paralizado: “Cuando escuché los bocinazos, me di cuenta de que el nene estaba en las vías”.

Después del rescate, pudo encontrarse con la madre del nene, quien le agradeció profundamente. “Me felicitó y me agradeció mucho” , contó en Mediodía Noticias (eltrece).

El cabo también reveló un detalle personal que explica su rápida reacción. “Tengo un hijo de 13 años” , dijo, al ser consultado sobre lo que se le cruzó por la cabeza en ese momento.

El episodio ocurrió este lunes en un sector donde las casas están ubicadas a pocos metros de las vías, una situación que representa un riesgo constante. “Este es un lugar hostil para la presencia policial”, aseguró el ministro de Seguridad local, Pablo Quinteros.

Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Seguridad destacaron el accionar y remarcaron que este tipo de intervenciones forman parte del trabajo diario de la fuerza, aunque en este caso tomó repercusión por la difusión del video.

Fuente: TN