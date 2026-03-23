Jujuy: un hombre tiró la colilla de un cigarrillo en el interior de su casa y provocó un feroz incendio

Un cigarrillo causó un voraz incendio que destruyó por completo una casa en el barrio Sarmiento, en San Pedro de Jujuy. Afortunadamente, no hubo personas heridas.

El hecho ocurrió el domingo cerca de las 18:00, cuando efectivos policiales que patrullaban la zona notaron una columna de humo y llamas saliendo de una casa de madera.

Cuando los agentes advirtieron esta situación, de inmediato dieron aviso a los servicios de emergencia. En cuestión de minutos, personal de Bomberos y del SAME llegó al lugar y comenzó a trabajar para controlar el fuego.

De acuerdo con el medio Jujuy al día , vecinos de la zona también colaboraron y usaron baldes y mangueras para intentar frenar el avance del incendio.

Según los primeros datos, las llamas se habrían originado de manera accidental. El dueño de la casa habría arrojado una colilla de cigarrillo en el interior de su casa sin advertir dónde caía , lo que provocó el inicio del fuego.

A pesar de la rápida intervención, el fuego consumió toda la estructura de madera y la mayoría de las pertenencias de la familia. El propietario logró rescatar algunos objetos, pero las pérdidas materiales fueron prácticamente totales.

El personal interviniente quedó a cargo de las actuaciones y trabaja para determinar las causas del incendio. Además, la Municipalidad de San Pedro de Jujuy le brindó asistencia a la familia con recursos como camas, ropa de cama y mercadería.

Un hombre de 36 años se prendió fuego en la puerta de una empresa en Rosario para reclamar una deuda salarial y quedó gravemente herido.

Ocurrió días atrás cuando se atrincheró en una garita de seguridad con un bidón de combustible y un encendedor. Según la reconstrucción, exigía el pago de un trabajo como vigilador tercerizado, aunque desde la empresa aseguraron que ya le habían abonado, informó Rosario 3 .

En medio del operativo, cuando un policía intentó ingresar, el hombre se roció con combustible y se prendió fuego. Las llamas también provocaron quemaduras leves en tres efectivos.

Fuente: TN