Ni sentadillas ni peso muerto: los 4 ejercicios que tenés que hacer para aumentar tus glúteos

Si bien las sentadillas y el peso muerto son dos de los ejercicios más populares para trabajar los glúteos, no son las únicas opciones efectivas. De hecho, existen otros movimientos que, bien ejecutados y con la frecuencia adecuada, pueden activar de manera más específica esta zona y potenciar su crecimiento.

Incorporar variedad en la rutina no solo ayuda a evitar el estancamiento, sino que también permite trabajar los músculos desde distintos ángulos. Esto resulta clave para lograr glúteos más firmes, fuertes y definidos sin depender exclusivamente de los ejercicios clásicos.

Es uno de los ejercicios más efectivos para aislar los glúteos. A continuación, algunas de sus características principales:

Este ejercicio permite trabajar el glúteo de forma aislada y controlada. A continuación, algunas de sus características principales:

Un ejercicio clave para dar forma y estabilidad a los glúteos. A continuación, algunas de sus características principales:

Un movimiento funcional que también activa intensamente los glúteos. A continuación, algunas de sus características principales:

Incorporar estos ejercicios una o dos veces por semana, junto con una buena alimentación y descanso adecuado, puede marcar la diferencia en el desarrollo de los glúteos. La clave está en la constancia, la técnica correcta y el progreso gradual en la carga.

Fuente: TN