Home Ads
NACIONALES

Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo en la Argentina

Redacción CNM marzo 23, 2026

Home Ads

Home Ads

Muchos ya miran el calendario para saber cuándo llega el próximo feriado . Y la respuesta trae buenas noticias: abril arranca con un fin de semana largo gracias a la coincidencia de dos fechas clave para la Argentina.

El 2 de abril , Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, cae justo en Jueves Santo . Esto significa que, en 2026, el calendario nacional arma un combo único: jueves y viernes feriados , seguidos del sábado y domingo. Así, para muchos, serán cuatro días seguidos de descanso durante Semana Santa .

El Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas es un feriado inamovible , mientras que el Jueves Santo suele ser día no laborable (depende de cada empleador). Pero cuando coinciden, como en 2026, el feriado nacional se impone y todos tienen libre.

El día siguiente es Viernes Santo , otro feriado nacional. Así, la semana queda armada para un descanso largo que muchos ya empiezan a planear, sobre todo en el sector turístico.

Fuente: TN


Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags