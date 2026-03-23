Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo en la Argentina

Muchos ya miran el calendario para saber cuándo llega el próximo feriado . Y la respuesta trae buenas noticias: abril arranca con un fin de semana largo gracias a la coincidencia de dos fechas clave para la Argentina.

El 2 de abril , Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, cae justo en Jueves Santo . Esto significa que, en 2026, el calendario nacional arma un combo único: jueves y viernes feriados , seguidos del sábado y domingo. Así, para muchos, serán cuatro días seguidos de descanso durante Semana Santa .

El Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas es un feriado inamovible , mientras que el Jueves Santo suele ser día no laborable (depende de cada empleador). Pero cuando coinciden, como en 2026, el feriado nacional se impone y todos tienen libre.

El día siguiente es Viernes Santo , otro feriado nacional. Así, la semana queda armada para un descanso largo que muchos ya empiezan a planear, sobre todo en el sector turístico.

Fuente: TN