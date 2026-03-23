MADARIAGA: Pitbull atacó a otro perro y denunciaron a sus dueños por el daño causado

MADARIAGA

Un violento episodio entre dos perros ocurrido en Madariaga derivó en una causa por infracción a la Ley 14.346 de protección animal y daño, tras la intervención policial y veterinaria; según informaron esta mañana en el programa Informe Central de CNM Radio.





El hecho se registró en la zona de calle Rivadavia, donde personal policial acudió tras un llamado que alertaba por una pelea entre dos canes. Al llegar, constataron que se trataba de un perro de raza pitbull y otro mestizo, este último perteneciente a la propietaria del domicilio.





Como consecuencia del enfrentamiento, el animal mestizo sufrió heridas de consideración, mientras que el pitbull fue separado por vecinos que intervinieron utilizando palos para frenar el ataque.





Una médica veterinaria que asistió en el lugar confirmó que ambos perros presentaban lesiones, aunque ninguna de gravedad que comprometiera sus vidas.





De acuerdo a los primeros datos recabados, el pitbull se encontraba acompañado por un hombre y una mujer mayores de edad, quienes tras el episodio se retiraron del lugar, lo que motivó el inicio de tareas investigativas, incluyendo el análisis de cámaras de seguridad.





Horas más tarde, se logró identificar a los propietarios del animal. Por disposición de la fiscalía interviniente, se los notificó de la formación de la causa, aunque por el momento no se adoptaron medidas restrictivas.