La conmemoración por los 50 años del golpe se mezcla en la grieta cada vez más mayor entre el Gobierno y el kirchnerismo

A medio siglo exacto del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 , la conmemoración del Día de la Memoria se desarrollará durante este martes, en medio de un escenario atravesado por la tensión política, la fragmentación de las convocatorias y una disputa abierta desde hace años entre el Gobierno y el kirchnerismo por cómo se comunica el pasado reciente.

Como es tradición, el acto central tendrá lugar pasadas las 16 en Plaza de Mayo , donde confluirán organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas, sindicatos y organizaciones sociales. Sin embargo, a diferencia de otros aniversarios, este año la movilización no será completamente unificada, y se firmarán documentos por separado.

Las columnas comenzarán a concentrarse desde el mediodía en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con epicentros habituales como Congreso y Avenida de Mayo, para luego movilizar hacia la Plaza.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo convoca desde las 13, en la sede de la Casa de las Madres. Lo hará bajo la consigna de “Rebeldía y coraje. Porque la única lucha que se pierde es la que se abandona”.

La lectura de documentos, esta vez, podría diferir en contenido y enfoque según el espacio convocante. En paralelo, habrá marchas y actividades en distintas provincias, con alta participación en ciudades como Córdoba, Rosario, La Plata y Mendoza.

El contexto político le imprime una carga particular a la conmemoración . La relación entre el Gobierno de Javier Milei y el kirchnerismo atraviesa uno de sus momentos de mayor confrontación, especialmente después del duro discurso presidencial en la apertura de sesiones legislativas, y el 24 de marzo es escenario donde esa disputa se vuelve explícita.

Desde el oficialismo cuestionan el rol que tuvo el kirchnerismo en la construcción de la política de derechos humanos en las últimas dos décadas y denuncian una utilización partidaria de la fecha.

Además, insisten en recordar la fecha en el sentido de una "memoria completa" de lo que pasó, incluyendo también a las víctimas del terrorismo subversivo. Desde la oposición, en cambio, advierten sobre un retroceso en materia de memoria y una relativización del terrorismo de Estado.

En ese marco, la Casa Rosada difundirá un nuevo mensaje institucional en formato de video , que se publicará en el inicio del 24 de marzo y que forma parte de la estrategia comunicacional del Gobierno para intervenir en la discusión pública sobre la fecha.

El contenido insistirá con la idea de una “memoria completa”, un concepto que el oficialismo viene promoviendo y que propone ampliar el foco para incluir también a las víctimas de las organizaciones armadas de los años '70.

El video, elaborado por el equipo de comunicación que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, buscará diferenciarse de producciones anteriores, con la posible incorporación de nuevos testimonios y una narrativa orientada a reforzar la posición del Gobierno en el tema. Tras los discursos de Juan Bautista Yofre en 2024 y Agustín Laje en 2025, la difusión se realizará principalmente a través de redes sociales.

La mirada que bajan desde Casa Rosada sobre el tema genera fuertes cuestionamientos por parte de organismos de derechos humanos, referentes del kirchnerismo y amplios sectores de la oposición , que defienden la cifra de 30.000 desaparecidos y vinculan la postura oficial con la llamada “teoría de los dos demonios”.

Según estos sectores, la idea de “memoria completa” implica una equiparación de responsabilidades entre el accionar de la dictadura y el de las organizaciones armadas, lo que consideran una forma de relativizar el carácter sistemático del terrorismo de Estado.

Al mismo tiempo, el Gobierno viene impulsando medidas que busca presentar como parte de una revisión del período histórico, como la desclasificación de archivos de inteligencia vinculados a la dictadura y la apertura de nueva documentación oficial. Desde el oficialismo sostienen que estas decisiones apuntan a ampliar el acceso a la información y a promover una mirada más integral sobre los años '70.

En el plano político, el kirchnerismo se prepara para tener una fuerte presencia en las calles , con consignas que no solo remiten a la memoria histórica sino también a la crítica directa al Gobierno. .

La Cámpora definió una de las movilizaciones más extensas: partirá a las 9 desde la exESMA, en Avenida del Libertador y Besares, se dirigirá hacia San José 1111 -domicilio en donde cumple su prisión domiciliaria Cristina Kirchner-, y desde allí avanzará hacia Plaza de Mayo.

En tanto que el Encuentro Memoria Verdad y Justicia convocó a las 13.30 a marchar desde Diagonal Norte y Florida hacia Plaza de Mayo, donde se leerá el documento en memoria de las víctimas de la dictadura.

En el caso de organizaciones de izquierda, la convocatoria incluye columnas propias y puntos de encuentro definidos en el centro porteño. Desde allí marcharán hacia Plaza de Mayo, donde transmitirán su tradicional lectura de un documento independiente, seguramente con cuestionamientos a la CGT.

El radicalismo , en tanto, movilizará desde la sede de su comité, en la zona de Congreso, a partir de las 13.

Fuente: Clarín