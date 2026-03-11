Una influencer denunció por abuso sexual a “Chelo” Torres, líder del Grupo Green

Adrián Marcelo Torres Ruiz Díaz (53) , más conocido como " El Chelo ”, líder del Grupo Green , una de las bandas de cumbia que fueron referentes en los '90, sumó una nueva denuncia por abuso sexual, ahora por parte de una influencer. El músico ya había sido condenado por violar a una niña en 2009.

La presentación fue radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Justo por una mujer de 43 años. En la causa tomó intervención la Fiscalía N° 21 de La Matanza, especializada en Violencia Familiar y de Género.

Según los dichos de la víctima, una influencer que trabaja en un programa de streaming con músicos, conoció a Torres Ruiz Díaz el pasado lunes, con quien coordinó una entrevista.

Ya en la madrugada del martes, el cantante la invitó a charlar en su camioneta, que tenía estacionada sobre la calle Cuzco al 1300, en Villa Madero.

Siempre según la denuncia, se encontraban hablando en la parte de atrás cuando en un momento Torres Ruiz Díaz se bajó los pantalones y la abusó sexualmente.

La mujer logró escapar del lugar y radicó una presentación judicial. Desde la fiscalía ordenaron el inicio de los protocolos para los casos de abuso sexual agravado, entre ellos, la contención la víctima y los análisis por un cuerpo médico.

La mujer regresó al mediodía de este miércoles a la sede judicial para ratificar la denuncia, indicaron fuentes de la investigación a Clarín .

Desde el entorno del cantante, en tanto, dijeron a este medio que por el momento no hará declaraciones por recomendación de su abogado.

Torres Ruiz Díaz fue condenado en abril del 2009 a tres años y ocho meses de cárcel por ser considerado autor de abuso de menores y amenazas calificadas.

El Tribunal Oral N° 6 de Morón lo condenó por haber abusado de una niña en 2006. “Chelo” tenía una condena previa por amenazas, por lo que el tribunal unificó las penas.

La denuncia por abuso la radicó una ex pareja del cantante, con quien convivió durante un tiempo junto a sus tres hijas, dos adolescentes y una niña.

Los hechos ocurrieron en octubre del 2006, cuando la denunciante encontró a Torres Ruiz Díaz acostado con una de sus hijas adolescentes, por lo que lo echó de su casa.

La denuncia se realizó luego de que su hija menor le confesara que el bailantero había abusado de ella.

En el juicio, la Fiscalía y la querella pidieron seis años de cárcel, pero la defensa exigió la absolución por entender que el cantante era inocente.

Torres Ruiz Díaz estuvo alojado desde el 8 de noviembre del 2010 hasta el 17 de febrero del 2012 en la Unidad Penal N° 42 de Florencio Varela, indicaron a Clarín fuentes penitenciarias.

Fuente: Clarín