Santo Tomé: condenaron a 25 años de prisión a un joven que mató a otro para robarle el celular

Carlos Raúl Guerrero (21), quien asesinara a Nahuel Robles (19) en plena calle en la ciudad santafesina de Santo Tomé para robarle el celular, fue condenado este miércoles a 25 años de prisión.

El fallo fue dictado tras un juicio abreviado aceptado por la jueza Susana Luna, quien avaló el acuerdo entre el imputado y la fiscalía representada por Estanislao Giavedoni.

Guerrero iba ser juzgado por un jurado popular. Sin embargo, días atrás aceptó firmar una condena como autor de un homicidio en ocasión de robo. Y recibió la pena máxima prevista por el artículo 165 del Código Penal, que establece condenas de entre 10 y 25 años para quien cause la muerte de una persona durante un robo.

En el juicio por jurados, la Fiscalía y la querella iban a pedir una condena por "Homicidio criminis causas", cuya pena es la de prisión perpetua. Pero, durante la audiencia preliminar al debate, los defensores del implicado acercaron la propuesta de cerrar el caso en 25 años por lo que la Fiscalía aceptó firmar el juicio abreviado y dar por cerrada la causa.

Guerrero escuchó el fallo desde la cárcel de Coronda mediante una audiencia virtual.

En el atardecer del 30 de abril de 2024, Nahuel Robles iba en bicicleta por las calles de Santo Tomé y charlando amistosamente con una joven que lo acompañaba a pie. Pero en un determinado momento fue sorprendido por un delincuente, Guerrero, que pretendía llevarse su celular.

El joven de 19 años opuso resistencia. Discutieron, forcejearon, y el ladrón logró tomar su celular y correr. Pero, la víctima lo persiguió casi una cuadra y volvieron a forcejear. En medio de la lucha, el delincuente le aplicó una puñalada a la altura del cuello con un arma blanca que resultaría mortal. Robles moriría desangrado minutos después.

Ocurrió en el barrio La Cruzada, en cercanías del Balneario Municipal. Y el violento episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar, que resultarían clave para buscar al homicida que rápidamente fue identificado.

Las imágenes del crimen se viralizaron en las redes y dos días más tarde, el joven buscado se entregó en la División Homicidios de la PDI. Fue 48 horas más tarde de perpetrado el crimen. Se entregó en compañía de un abogado.

Desde entonces, el homicida quedó preso en la cárcel de Coronda.

Fuente: Clarín