Un tuitero funcionario cruzó e insultó a un diputado que lo acusó de viajar a Nueva York con su pareja

La polémica por el vuelo de la comitiva de funcionarios que asistieron esta semana a la megaexposición Argentina Week en Nueva York suma otro capítulo. Es por la denuncia que presentó el diputado Esteban Paulón contra Manuel Adorni , en la que incluyó a un tuitero funcionario del Gobierno de Milei. Juan Pablo Carreira, más conocido como Juan Doe en las redes, salió a contestarle con dureza: "Denunciame tranquilo, forrito".

Paulón, diputado de Provincias Unidas (PU), hizo un pedido para que se publique la lista completa de pasajeros y las asignaciones de habitaciones de hoteles, luego de que se conociera que la esposa de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, viajó en el avión oficial. "Ante las versiones de que otros funcionarios también habrían viajado con sus parejas...", dijo sobre el detalle de la presentación.

Sumó en la nómina denunciada a un tuitero oficialista cuyo nombre no pronunció en público. Sin embargo, un reconocido tuitero convertido en funcionario libertario salió a defenderse.

Se trata de Juan Pablo Carreira, que es Director Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia de la Nación y está al frente de la recién creada Oficina de Respuesta Oficial. En su mensaje, celebró los resultados de la Argentina Week que encabezó Milei en Nueva York, apuntó contra el periodismo e insultó a Paulón.

"Quiero aclarar a todos los periodistas de mierda que como yo no era expositor, el Gobierno no me pagó absolutamente nada y la totalidad del viaje la pagué de mi bolsillo. Y al conchudo de Paulón: denunciame tranquilo, forrito", se descargó Carreira en su cuenta de X.

A pesar de que el Gobierno cerrara filas en las últimas horas para defender al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que se conociera que su esposa viajó junto con la comitiva de funcionarios en el mismo avión, y también de que el propio Presidente tratara de apaciguar la cuestión llamando "costo marginal" la supuesta inocuidad del viaje de la esposa de Adorni, la polémica no cesa.

El jueves, la vicepresidente Victoria Villarruel se mofó en redes sociales del mal momento del además vocero presidencial. Este viernes, un diputado opositor denunció la situación y pidió que se revele la lista completa de la comitiva.

Paulón solicitó que sea revelada la lista completa de pasajeros del vuelo del que participaron Adorni, su esposa y otros funcionarios de altísimo rango, así como el detalle de las habitaciones de hotel asignadas a cada miembro de la comitiva.

Parece que no solo Adorni llevó a su mujer a Nueva York en el avión presidencial. Ante las versiones de que otros funcionarios también habrían viajado con sus parejas, pedimos el manifiesto completo del vuelo y las habitaciones del hotel para saber quiénes viajaron y en carácter… pic.twitter.com/aonQkE6nrP

"Ante las versiones de que otros funcionarios también habrían viajado con sus parejas, pedimos el manifiesto completo del vuelo y las habitaciones del hotel para saber quiénes viajaron y en carácter de qué. ¿El costo marginal da para más de lo que nos imaginamos", agregó, citando palabras suyas en diálogo con LN+ .

Este mismo viernes, añadió al respecto en conversación con Futurock : "Pedimos el manifiesto completo del avión porque aparte Adorni mismo plantea que hubo varios ministros con sus parejas [en el vuelo]. Tenemos la información de que un funcionario, que viene del mundo tuitero y que es parte de la comitiva, habría viajado también en el avión presidencial con su pareja. Entonces necesitamos el manifiesto completo de vuelo".

"Estimamos en poco más de 1,2 o 1,3 millones el gasto total, entre el viaje aéreo, los alojamientos... Puede ser un poco más también", enfatizó Paulón.

Más tarde, en su respuesta, Carreira calificó al Argentina Week como "tremendo evento". Y aclaró: "Lo viví en primera persona porque fui invitado por la organización del evento".

Tremendo evento el Argentina Week. Realmente destacable la organización de @alejandrito , el GIGA Embajador que tenemos en EEUU, y aplaudo a todos los funcionarios y colegas que expusieron para contar a los empresarios más importantes del mundo (literalmente) cómo se viene…

A la hora de hablar del vuelo, aseguró que viajó por avión de línea : "Por Delta Air Lines en Turista". Añadió al respecto: "Me pagué yo el hotel (me alojé en el Courtyard Inn). Los hijos de la re mil puta de los periodistas inventan cualquier cosa para boicotear lo que fue un evento espectacular que ya confirmó inversiones por más de 15 mil millones de dólares".

Y remató: " Y al conchudo de Esteban Paulón: denunciame tranquilo, forrito, que con todas las pavadas que anduviste diciendo te hago mierda en la Justicia. Abrazo".

Minutos más tarde, Paulón le respondió. "SOS funcionario público. Mostrá las facturas. FIN", le pidió.

Fuente: Clarín