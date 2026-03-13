La TV Pública analiza rescindir los contratos del amigo de Adorni con el que viajó a Punta del Este

Todo indica que el hilo se va a cortar por lo más delgado. Las autoridades de la empresa estatal Radio y Televisión Argentina (RTA) analizan la rescisión de los contratos que el periodista Marcelo Grandio y la productora que dirige su hijo , Imhouse, tienen con la TV Pública, luego del daño político generado al gobierno de Javier Milei, por su invitación a compartir unos días en Punta del Este en un avión privado junto a su amigo Manuel Adorni, jefe de Gabinete del gobierno nacional.

Marcelo Grandio tendría que conducir el próximo martes su programa Gritalo Mundial, que sale de 17 a 19 horas por el canal de streaming de la TV Pública, desde el mes pasado. “Por ahora sigue con el programa”, dijo una fuente oficial a Clarín , aunque otras fuentes destacaron que esperan algún “gesto” de Grandio para despegarse de los medios públicos.

“Si realmente se considera amigo de Adorni, tendría que renunciar ya mismo y no venir el martes a conducir Gritalo”, aseguró un funcionario a Clarín , profundamente enojado con la actitud soberbia que asumió el periodista y empresario que se considera como "un hermano mayor" del jefe de Gabinete de Milei.

Grandio arrancó con el programa Gritalo Mundial el 10 de febrero pasado en el canal de streaming de la TV Pública, compartiendo la conducción con Renzo Pantich, y tuvo ese día de invitado al legislador porteño Waldo Wolff (PRO). En esa ocasión, Grandio destacó que era la décima temporada de “Gritalo”, pese a que antes hacían un programa en el canal Metro, donde entrevistaban a políticos, deportistas y figuras del espectáculo, que fue variando el nombre a "Gritalo con Grandio", "Gritalo" y "Gritalo 2023".

Antes de Gritalo Mundial, Grandio fue contratado por la TV Pública con su primer programa, “Giros, en línea recta”, tres meses después de que los medios públicos pasaran a depender de Adorni, quien por entonces era subsecretario de Vocería y Comunicación del Gobierno. El primer programa de Giros fue el 27 de septiembre de 2024, nueve días después del ascenso de Adorni a secretario de Comunicación y Medios, quien fue “entrevistado” por su amigo en ese programa pocos días después, el 18 de octubre.

En septiembre de 2025 arrancó la segunda temporada de Giros, que concluyó a fin de ese año. Y todo indica que no habría tercera temporada, luego del escándalo que generó su invitación a pasar el fin de semana largo de Carnaval con Adorni y su familia en Punta del Este, con el uso de un avión privado.

El tercer programa de la productora Imhouse en la TV Pública es "La Sala" , que arrancó el 13 de octubre de 2025, pocos días antes de que su amigo Adorni asumiera como jefe de Gabinete del gobierno de Milei.

Cerca de Grandio desmienten que la productora Imhouse sea suya. “A mí me subcontrata una productora para hacer el programa”, dijo el amigo de Adorni , cuando fue entrevistado por Francisco Olivera en el canal de noticias La Nación+.

Sin embargo, la productora Imhouse, que tiene los contratos con la TV Pública, fue fundada por Marcelo Grandio en el año 2016 , cuando era presidente; mientras que su socio Horacio Silva era director suplente, a quien dejó en 2020 como presidente, cuando asumió su hijo, Juan Grandio, como director suplente . "Está subcontratado por su hijo", ironizó una fuente oficial que sigue de cerca este tema.

Imhouse produjo el programa que hacían juntos Grandio y Adorni, "Dos en pausa" , antes de que Adorni asumiera como funcionario de Milei, cuando Grandio era más conocido por ser

“Me llamaron a la TV Pública por mi trayectoria, no porque soy amigo de Manuel (Adorni). Yo me fui a vivir a Uruguay hace doce años por unos temas personales, porque justamente me fui de Torneos, me fui de Fox, La Red. Vuelvo para hacerle un favor a la Argentina”, intentó defenderse Grandio, en esa entrevista, donde dijo cómo fue que lo invitó a pasar el fin de semana de Carnaval a su casa en Punta del Este, trasladándose todos en “un taxi avión”, en el que Adorni le pagó US$ 3.600, para que éste le pague al dueño del avión privado, según afirmó Grandio. Y aseguró que esos pasajes en avión privado “salen más baratos que en un vuelo de Aerolíneas”.

En otra entrevista, Grandio desmintió que vaya al Mundial de fútbol a cubrir el evento para el canal estatal y que va a ver si sigue trabajando allí. "Le estoy haciendo un favor a los argentinos. Estamos soportando entre todos un edificio de la TV Pública que gasta 5 millones de dólares por mes. A la Argentina le estoy haciendo un favor. Estoy yendo a laburar gratis. O casi gratis. Con lo que cobro por ese trabajo no me pago ni los pasajes en Aerolíneas para poder venir en Economy a Uruguay", destacó.

Y agregó: "Por lo que yo veo en la TV Pública, no se está haciendo nada. Habría que cerrarla porque estamos gastando la plata en la TV Pública. Yo voy porque trato de hacerle un bien al país, pero veo que no está sirviendo de nada. Estoy ahora solo en el streaming y me parece que no voy a ir más".

El interventor de los medios públicos, Carlos Curci, lanzó el mes pasado un plan de retiros voluntarios con el que busca desprenderse de 400 empleados, de los 2.500 que tiene en la actualidad. La Resolución fija que el plan esté abierto hasta el 19 de marzo, dirigido a los 2.200 empleados de Radio y Televisión Argentina (RTA) , la empresa estatal que maneja la TV Pública, Radio Nacional y el Canal 12 de Trenque Lauquen, así como a los 110 empleados de Contenidos Artísticos e Informativos (Encuentro, Paka Paka y DeporTV) y a los 200 de la exTélam, que fueron transferidos a RTA pero están en el edificio porteño de avenida Belgrano.

Las coproducciones, como la que tiene la TV Pública con la productora de Grandio, es otra de las formas que anunció el gobierno libertario para bajar gastos, ya que cada programa tiene que conseguir sus propios anunciantes. Pero en lugar de abrir concursos abiertos para recibir propuestas, algunos critican que se esté favoreciendo a los amigos y allegados de los funcionarios públicos.

El uso partidario de los medios públicos afecta a la actual gestión libertaria, donde no solo tienen contratos el "hermano mayor" de Adorni, Marcelo Grandio, sino también la diputada libertaria Karen Reichardt, que estuvo en 2025 con su programa "Amores perros"; el reconvertido "analista político" Carlos Ruckauf, que salía en el programa de Guillermo Andino. Y esta semana arrancó el programa "Economistas", con Antonio Aracre y Ramiro Castiñeira, con un perfil oficialista en la TV Pública, entre otros.

Una TV Pública que algunos calificaron de "soviética" cuando hace dos semanas transmitió la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y estuvo prohibida la transmisión no solo de los dirigentes opositores, sino también -por la interna presidencial- del palco donde estaban el asesor Santiago Caputo, Daniel Parisini (alias Gordo Dan) y el entonces secretario de Justicia, Sebastían Amerio , quien pocos días después fue desplazado de su cargo y reemplazado por Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza y fiel soldado de Karina Milei.

Fue justamente la hermana del Presidente, secretaria general de la Presidencia, quien esta semana reclamó a todos los funcionarios del gobierno que salieran a respaldar a su jefe de Gabinete , ante el escándalo por el viaje a Nueva York de la esposa de Adorni en el avión presidencial y el vuelo en un avión privado y muy costoso de toda su familia a Punta del Este, con Marcelo Grandio, el empresario y periodista al que le están pidiendo que se aleje de Adorni y de la TV Pública.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín