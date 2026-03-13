Cabezazo a Pelli: antes de ir a prisión el atacante le pidió disculpas al diputado libertario al que le rompió la nariz

Marcelo Claudio "Pichón" Segura el empleado municipal que le partió la nariz de un cabezazo al diputado nacional Federico Pelli en Tucumán tendrá que pasar al menos cuatro meses en una cárcel, tras ser imputado este viernes por "lesiones agravadas" . Y, al declarar ante el juez que le impuso una prisión preventiva, el atacante pidió disculpas al legislador libertario.

"Le pido disculpas al señor Pelli", le dijo esta tarde Segura al juez Raúl Ángel Robin Márquez en la audiencia de imputación de cargos por el brutal golpe que le propinó al diputado cuando intentó cortarle el paso en medio de una ruta en La Madrid.

El magistrado encabezó la audiencia de formulación de cargos tras escuchar los pedidos de los fiscales Gabriela Ghilardi y Juan José Ibáñez, contra el empleado de la comuna de Los Bulacio. De la reunión participó también el abogado del diputado agredido, Juan Colombres Garmendia.

En un intento por justificar su reacción violenta, Segura dijo que " no sabía que era diputado" y que sintió "bronca porque llegaron a las risotadas y con arrogancia". "Eso me sacó", añadió el acusado que reconoció haber "reaccionado mal" y destacó que estaba "devastado" por la tragedia de las inundaciones.

Uno estaba toda la noche, todo ese día colaborando, mojado, embarrado y aparecen con unas cuantas cosas, buscando con cámara para que le saquen foto", acotó.

En ese marco, el juez dispuso imputar a "Pichón" Segura por los delitos de "lesiones graves agravadas por alevosía" y ordenó su inmediata prisión preventiva. Y, según fuentes judiciales citadas por la prensa tucumana, pidió también su inmediato traslado de la comisaría de la localidad de Simoca donde se encuentra detenido al penal de Benjamín Paz.

La medida fue celebrada por las autoridades de La Libertad Avanza de Tucumán, donde el ex ministro del Interior Lisandro Catalán señaló que se trata de "un primer paso". Y adelantó que en su reclamo de justicia: " Vamos a ir hasta las últimas consecuencias".

Un primer paso. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. pic.twitter.com/AC6xJk1QEP

El diputado Pelli, quien ayer fue intervenido quirúrgicamente en la Clínica Mayo de San Miguel de Tucumán, continuaba internado en ese centro de salud con buena evolución, de acuerdo a declaraciones de sus allegados.

A su vez, el abogado Ernesto Baaclini -quien representa al atacante- planteó una impugnación contra la orden judicial y cuestionó la forma elegida para mantener detenido a su cliente. De hecho, Segura fue trasladado esta tarde esposado, con chaleco antibalas y con una fuerte custodia de las fuerzas de seguridad federales hasta la cárcel tucumana.

El diputado, de 40 años, egresado del Colegio Militar, padre de tres hijos y sobrino nieto del mundialmente famoso arquitecto César Pelli, se había pronunciado un día antes del ataque contra la gestión del peronismo en su provincia en medio del fuerte temporal con inundaciones que provocó destrozos en el sur tucumano, donde cerca de 15 mil personas debieron dejar sus viviendas.

"No es la lluvia. No es el frío. Es el fracaso de 20 años de mala política en Tucumán , y de políticos a quienes solo les interesó enriquecerse a costa del pueblo . Escuelas inundadas, clases suspendidas y chicos perdiendo días de aprendizaje. La política se llenó de privilegios. Las escuelas se quedaron sin infraestructura. Tucumán merece mucho más", había escrito Pelli en sus redes sociales el lunes 10.

Al día siguiente fue junto a la diputada Soledad Molinuevo a la zona que horas antes había recorrido el gobernador Osvaldo Jaldo. Pero cuando el grupo de legisladores libertarios intentó pasar por la ruta 157 al la altura de La Madrid se topó con punteros y dirigentes peronistas, entre los que se encontraba Segura que le impidió el paso a Pelli, lo trató con prepotencia y en un cruce de palabras con el diputado terminó pegándole un cabezazo que le partió la nariz.

Poco después, la diputada Molinuevo se cruzó en la misma ruta en una discusión con el ministro del Interior provincial, Darío Monteros, tras lo cual salió en sus redes sociales a denunciar maltrato y advirtió que hacía "responsable al gobernador y al ministro del interior de Tucumán de lo que pueda pasarme a mi, a mi familia y a todo el equipo de La Libertad Avanza". "Basta de prácticas mafiosas y oscuras de la vieja política" , clamó.

El ataque al diputado Pelli fue repudiado por la dirigencia política, desde el Presidente Javier Milei al gobernador Jaldo e incluso el ministro Darío Monteros, condenó la violencia.

Fuente: Clarín