Un testigo apuntó contra el dueño de la clínica donde murió un hombre que fue a colocarse un implante dental

A cuatro meses de la muerte de Miguel Ángel Berlini durante una cirugía odontológica en una clínica del barrio porteño de Belgrano , la causa judicial sumó un nuevo pedido que podría resultar clave para la investigación. El hombre de 64 años iba a someterse a un procedimiento sencillo, pero, tras ser sedado, perdió la conciencia y no salió con vida del quirófano.

Según pudo saber TN , una de las querellas solicitó que se cite a declarar a un testigo que asegura haberse operado en el mismo lugar un día antes del fallecimiento y que, según su relato, no hubo un anestesiólogo presente durante el procedimiento, sino que fue el propio dueño el que lo inyectó.

La solicitud fue presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°53, donde se investiga el caso como homicidio culposo . La denuncia apunta contra el cirujano maxilofacial José Miguel Galiano y el dueño del centro médico, Marcelo Fernando Robles , quienes ya se encuentran imputados, pero en libertad.

De acuerdo con el escrito presentado por los abogados de la hermana de Berlini, el testigo se contactó con ellos luego de conocer el caso a través de los medios. Según contó, el día anterior a la muerte de Berlini se sometió a un procedimiento quirúrgico en la misma clínica y dijo que la intervención se realizó sin anestesiólogo .

Siempre según ese testimonio, el mismo 19 de noviembre, cuando ocurrió la muerte, volvió al centro médico para realizar un control postoperatorio, pero no habría sido atendido. No solo eso, sino que además contó que lo dejaron “sin dentadura” y que durante la operación le aplicaron fentanilo . “Robles me dijo que la anestesia me iba a dar un viaje terrible” , reveló.

“Fui a la clínica ese día y, estando ahí, me dijeron que no me iban a hacer el control porque se complicó un paciente”, explicó el testigo. “En teoría, me hizo el mismo tratamiento que a Miguel , pero como consecuencia de todo esto, él (por el odontólogo) se fue a Viedma y el tratamiento quedó inconcluso. Literalmente me sacó todos los dientes innecesariamente”, dijo.

“ El anestesista de mi operación fue Robles. Yo le pregunté qué me iba a poner y me dijo que fentanilo con otra cosa, que me iba a dar un viaje terrible . En el lugar no hay historia clínica, no hay facturas, nada”, agregó.

“La trascendencia de este testimonio resulta evidente”, señalaron los abogados Rodrigo Tripolone y Sebastián Busso en la presentación judicial a la que tuvo acceso TN . Según explicaron, si el relato se confirma, podría demostrar la “existencia de un patrón de conducta vinculado a la omisión de recaudos anestesiológicos básicos en intervenciones quirúrgicas realizadas en ese establecimiento”.

La hipótesis de una de las querellas es que Miguel Berlini murió tras una complicación durante la sedación que no pudo ser resuelta adecuadamente dentro del quirófano.

El hombre, de 64 años había ingresado el 19 de noviembre de 2025 a la clínica ubicada sobre la calle Virrey del Pino, en Belgrano, para colocarse implantes cigomáticos , una cirugía odontológica que se realiza cuando hay una pérdida importante de hueso en el maxilar superior.

El lugar había sido alquilado por Galiano para hacer la operación, dentro de uno de los quirófanos, y le cobró a Berlini 5.000 dólares y otros 800 para pagarle al supuesto anestesiólogo. Durante la intervención, el hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio y los médicos intentaron reanimarlo durante varios minutos, aunque finalmente falleció.

La hermana de Berlini, Alejandra, contó a TN que recién se enteraron de la muerte pasadas las 16.40, pero ella sospecha que el fallecimiento se produjo cerca del mediodía. También contó que hubo un llamado a la ambulancia, que luego fue cancelado y los paramédicos nunca llegaron al lugar.

La autopsia preliminar detectó lesiones severas en la lengua, la laringe, la faringe y el esófago , compatibles con múltiples intentos fallidos de intubación para asegurar la vía aérea.

A partir de esos hallazgos, la querella sostiene que el paciente habría sufrido una falla ventilatoria que derivó en una hipoxia aguda , es decir, una falta crítica de oxígeno.

Además de la citación del testigo, los abogados de la familia también pidieron a la Justicia que solicite información sobre un curso de capacitación odontológica que el cirujano Galiano habría estado dictando en esos mismos días. Según plantearon, es necesario determinar si el profesional estaba participando o dictando clases el mismo día de la cirugía y en qué condiciones se desarrollaba esa actividad.

Para eso solicitaron que se requiera información a la institución que organizó el curso , con el objetivo de establecer si fue presencial o virtual, quiénes participaron y si existen registros de asistencia o grabaciones.

En paralelo, también se opusieron a un pedido de unificación de la querella , ya que las hijas tienen otros abogados. Tanto Busso como Tripolone sostienen que la estrategia impulsada hasta ahora por esta parte “permitió incorporar nuevas medidas de prueba”, y que es necesario mantenerlas por separado.

El juzgado ya corrió vista a la fiscalía para que resuelva si incorpora al nuevo testigo, y ordenó realizar una audiencia este viernes, a las 10, donde se resolverán estos planteos.

Los defensores del odontólogo, los abogados Francisco Oneto y Roberto Rallín , adelantaron que no se opondrán a ninguna medida complementaria que pida la querella y adelantaron que están esperando los resultados finales de la autopsia.

“ Los informes médicos forenses nos dejan tranquilos de que nuestro representado no tiene nada que ver , que los implantes estaban bien hechos. Ahora hay que determinar la causa de la muerte”, dijo Rallín a TN .

“Estamos a la espera de una pericia forense. Si es necesario, pondremos un perito de parte. Pero sabemos que nuestro cliente actuó profesionalmente y, para saber si la clínica tuvo algún tipo de responsabilidad, va a ser fundamental la pericia. Hay informes preliminares, pero no despejan las dudas sobre qué fue lo que pasó ”, agregó.

TN intentó comunicarse con el doctor Robles , a través de sus canales oficiales de Whatsapp e Instagram, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta. Actualmente, el centro médico sigue operando y el cirujano se encuentra activo en las redes sociales.

El médico (matricula MN 88474) atiende junto a su mujer, Celeste de Robles , que se presenta como directora general y socia gerenta de la SRL.

En los últimos días, denuncian que sufrieron hechos de violencia dentro de la clínica. En un comunicado emitido a principios de marzo, informaron: “La Clínica Robles es una institución privada que se reserva al derecho de admisión y permanencia. Nuestra prioridad es brindar una atención de excelencia en un ambiente de cordialidad . Por ese motivo, no se tolerarán faltas de respeto, gritos o insultos, o maltratos”.

El caso quedó en manos de la fiscalía N° 5 a cargo de Laura Bellocqui , que imputó por homicidio culposo a los dos médicos , tanto al odontólogo que realizó la intervención como al dueño de la clínica.

Mientras tanto, la investigación continúa en etapa de instrucción. La fiscalía sigue reuniendo pruebas para determinar qué ocurrió dentro del quirófano y si existieron negligencias médicas que derivaron en la muerte de Berlini.

Fuente: TN