Nena desaparecida en Córdoba: la Justicia pone el foco en el entorno cercano y un dato clave genera dudas

La Justicia de Córdoba investiga qué ocurrió con la nena de 2 años que desapareció el miércoles en Cosquín y fue encontrada el jueves a unos 500 metros de su casa, tras casi 20 horas.

La fiscal Silvana Pen encabeza la causa y busca determinar dónde estuvo, con quién y en qué circunstancias , mientras la principal hipótesis apunta a que alguien pudo haberla sacado de su casa y luego devuelto .

Aunque no hay una hipótesis confirmada, la fiscalía puso el foco en el círculo próximo de la pequeña . Los investigadores intentan establecer si alguien conocido la llamó, la llevó o aprovechó un descuido para alejarla de su hogar.

En ese marco, avanzan con toma de testimonios, análisis de teléfonos y entrecruzamiento de datos , además de revisar imágenes de cámaras de seguridad en la zona.

Por ahora, no hay detenidos ni imputados , mientras se intenta reconstruir minuto a minuto lo ocurrido.

El elemento que más inquieta a los investigadores es el estado en el que fue encontrada la nena . Según los médicos del Hospital Domingo Funes, no presentaba deshidratación ni signos compatibles con haber pasado tantas horas a la intemperie .

“Apenas presentaba unos raspones en su piel y algunos magullones”, indicaron los profesionales. Ese dato refuerza la sospecha de que no habría estado sola durante todo el tiempo que estuvo desaparecida .

Además, el lugar donde apareció ya había sido rastrillado previamente , lo que profundiza las dudas sobre qué ocurrió durante esas horas.

La fiscalía también realizó allanamientos en un circo instalado en la zona. Desde la investigación aclararon que “no están descartados, pero no son sospechosos” .

Con múltiples interrogantes abiertos, la causa avanza sin descartar ninguna hipótesis , mientras la principal línea sigue enfocada en determinar qué pasó durante las horas en que la menor estuvo fuera de su casa.

Fuente: TN