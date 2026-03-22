Un policía se enfrentó a tiros con delincuentes en Ramos Mejía y capturó a un ladrón con un extenso prontuario

La localidad bonaerense de Ramos Mejía , en el partido de La Matanza , fue escenario de un tiroteo entre delincuentes y un policía que se resistió a un intento de robo . Como resultado del enfrentamiento, el oficial capturó a un delincuente con un amplio prontuario y un historial delictivo que va desde el año 2004 hasta el presente .

El oficial principal Diego Carlos Manuel Méndez , jefe del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Don Bosco de la Policía Bonaerense, circulaba el pasado viernes a bordo de su Volkswagen T-Cross por las calles Rosales y Fray Cayetano cuando su trayecto fue interrumpido abruptamente.

Dos sospechosos armados descendieron de un Peugeot 208 y lo interceptaron, colocándose al lado de su vehículo y exhibiéndole un arma de fuego a través de la ventanilla. Intentaron robarle el automóvil y posiblemente otras pertenencias.

En ese instante, Méndez se identificó como personal policial y extrajo su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros , según se desprende de la reconstrucción oficial.

El enfrentamiento armado se desató en plena vía pública, en una zona transitada y a plena luz del día. Las balas cruzaron el aire mientras uno de los asaltantes intentaba huir tras recibir disparos. El otro, ante la reacción del policía, escapó rápidamente de la escena y logró perderse entre las calles de la zona.

Uno de los atacantes fue alcanzado por los disparos y cayó herido tras unos metros de fuga . La rápida intervención policial permitió la aprehensión de Marcelo David González , de 41 años y oriundo de El Palomar.

González presentaba una herida de arma de fuego en el tórax y un roce de bala en el rostro. En el procedimiento, los agentes secuestraron un arma de fuego Bersa calibre .380 con cinco municiones en poder del detenido.

Al consultar los registros, se confirmó que esa pistola tenía pedido de secuestro activo desde el 19 de junio de 2025, solicitado por la Comisaría 3ª de San Martín en el marco de una causa por robo.

El Peugeot 208 en el que se movilizaban los asaltantes también figuraba con pedido de secuestro activo por robo, solicitado por la Comisaría 2 ᵃ de Morón desde el 6 de marzo de 2026.

Ambos elementos fueron incautados como parte de las pruebas esenciales para la investigación.

El caso quedó bajo la órbita de la UFI N°20 de La Matanza , desde donde se dispusieron las diligencias de rigor y la realización de pericias por parte de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) ya que estaba involucrado un oficial bonaerense. De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, la fiscalía dispuso no adoptar medidas para con el policía , quien resultó ileso tras el enfrentamiento.

Uno de los aspectos más relevantes del hecho fue el perfil del detenido. El sistema de registros arrojó un prontuario extenso para González : antecedentes penales por encubrimiento , portación ilegal de arma de guerra y resistencia a la autoridad (23 de octubre de 2021); encubrimiento y robo calificado (4 de mayo de 2015); homicidio (12 de diciembre de 2008); tentativa de robo calificado (15 de noviembre de 2008); y dos episodios de tenencia ilegal de arma de guerra en 2004.

La causa que se abrió por el intento de robo al policía se encuentra en sus primeras horas de instrucción. González permanece detenido , imputado por tentativa de robo agravado por el uso de arma .

El otro sospechoso, que logró fugarse tras el tiroteo, sigue prófugo y es buscado por las autoridades. Tanto el arma como el vehículo robado permanecen incautados y serán sometidos a peritajes.

Fuente: Infobae