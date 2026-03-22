Novelli y Grandio: los amigos del pasado de Milei que ahora se transformaron en una pesadilla

En otra vida, en rigor antes de que se asienten en el poder total, los hermanos Javier y Karina Milei, y también Manuel Adorni , se vincularon con un grupo de amigos y conocidos en común, que hoy se transformaron en protagonistas de los casos de posible corrupción que hoy altera como ninguna otra cuestión a la cúpula del Poder Ejecutivo.

El periodista y empresario Marcelo Grandio , quien figura en documentos en un expediente judicial como quien le pagó los vuelos en jet privado a Adorni cuando viajó de vacaciones a Punta del Este, a pesar de que no podría hacerle ese obsequio oneroso por ser proveedor del Estado, es al mismo tiempo un viejo conocido de Milei . Cuando el hoy Presidente era diputado nacional, organizó un encuentro en el que el libertario fue el principal orador, también en Punta del Este y en el que participó Adorni . Otros tiempos. Aunque el episodio se reactualiza con las causas por posible corrupción que acechan al actual jefe de Gabinete y a Grandio, que logró contratos con la Televisión Pública por lo que varias producciones audiovisuales de una de sus empresas fueron difundidas por ese organismo estatal.

Al mismo tiempo, el principal sospechoso de ser uno de los ideólogos de la supuesta estafa del caso $Libra que salpica a Milei y a su hermana Karina, el financista Mauricio Novelli, frecuentaba a Adorni. No solo eso. Gracias a los Milei, el jefe de Gabinete fue contratado por la empresa de Novelli, llamada N&W Professional Traders. La compañía había montado un “instituto” privado en el que daban clases de economía Milei y también Adorni.

Con su llegada a la Casa Rosada, Adorni siguió el contacto con Novelli. En el 2024, cuando el financista y negociador con empresarios dedicados a las criptomonedas realizó un encuentro internacional sobre ese tema, llamado Tech Forum , Adorni fue al evento acompañando a quien sería el principal orador, Milei.

Tras ese mitin, Novelli logró convencer a sus amigos Milei y Adorni para que se produjeran reuniones en Casa Rosada entre los empresarios acusados de haber financiado $Libra , se sospecha, con el objetivo adrede de lograr ganancias millonarias gracias al impulso que le daría el Jefe de Estado al proyecto mediante su cuenta de Twitter. Esto último ocurrió.

Novelli, además, siguió en contacto con Adorni para realizar un segundo Tech Forum en el 2025. El escándalo judicial suspendió el evento.

Las relaciones cruzadas entre la cúpula actual de la Casa Rosada tanto con Novelli como con Grandio tiene episodios desconocidos hasta ahora.

Grandio, bajo pesquisa del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita por su rol en el caso Adorni, fue el organizador en febrero del 2022 de una charla en Punta del Este en la que Milei dio un discurso frente a un auditorio que pagó por escucharlo (el precio de la entrada iba desde los 15 a los 30 dólares en un espacio con capacidad para 1200 espectadores), y del que también participó Adorni compartiendo escenario con sus dos amigos.

Grandio produjo la visita de Milei y Adorni a la ciudad top uruguaya mediante su empresa de publicidad llamada Imhouse, la misma que figura rentando uno de los vuelos en jet que el jefe de Gabinete usó para tomarse vacaciones en el país vecino . Así consta en el expediente que lleva adelante el juez Ariel Lijo, del mismo modo que el vuelo de vuelta a Buenos Aires de los Adorni también aparece en una factura abonado por Grandio como persona humana y no jurídica.

La conferencia en la misma Punta del Este en la que Grandio explicitó su cercanía tanto con Milei como con Adorni se realizó en las instalaciones del colegio bilingüe International College.

Milei era aún diputado, crecía en las encuestas y antes de hablar cantó a los gritos el tema Panic Show , un clásico después en su campaña presidencial: “Soy el Rey/ Te devoraré/ Toda la casta es de mi apetito”, dice el tema de La Renga reversionado en versión libertaria. El evento pasó después a otro clímax cuando Grandio mantuvo una charla-entrevista con el hoy Presidente y el actual Jefe de Gabinete.

El organizador rompió el hielo contando que había entrevistado en sus programas de TV a Milei, y agregó que las encuestas le daban “muy arriba”, y mencionó el hecho del que en ese tiempo diputado donaba su sueldo. Adorni adelantó que, si Milei estaba dispuesto a aceptarlo, él se sumaría a su proyecto político . El ahora Presidente sonrió y describió a ese anuncio de quien sería su funcionario como “ un bombazo ”.Y Adorni sumó entusiasmo cuando dijo que el libertario estaba en condiciones de llegar a la Presidencia de la Nacion.

Hacia el final de la charla, Grandio interrogó a Milei sobre su experiencia en su flamante carrera política. Fue después de que él enumerara los resultados que obtuvo a pesar de quien le auguraban poco futuro en la clase dirigente nacional.

Milei le contó a la audiencia la visión que tenía sobre los políticos clásicos. Usó una frase que hoy toma otro sentido tras la serie de acontecimientos que rompieron la narrativa de la Casa Rosada respecto a que La Libertad Avanza terminaría con los privilegios de “la casta”: “La otra vez me dijeron: 'pero vos filosóficamente sos anarcocapitalista y la política es una mierda'. Mi primera reflexión es que me quedé corto”, dijo, despertando júbilo en la audiencia, y entonces agregó respecto a los “políticos”: “ La segunda reflexión es que los que ustedes creen que son malos, saben que son malos. Pero los que creen que son buenos, son infinitamente peores ”.

Con la llegada de Adorni y de Milei al poder, Grandio logró éxito vendiéndole sus productos audiovisuales a la Televisión Pública. Tras el “Adorni-gate”, el periodista y empresario aseguró que renunciaba a todo vínculo contractual con el Estado, aunque sus programas siguen siendo trasmitidos por streaming.

Todo esto pasó mientras, en paralelo, Novelli, el otro amigo de Milei y Adorni, utilizaba la fama de ambos entre los jóvenes libertarios para que ellos promocionen sus cursos de economía en su empresa N&W. Ya con Karina y Javier Milei en la Casa Rosada,

Novelli fue por más. No solo entraba a la Casa Rosada y contactó con el Presidente a sospechosos de crear el plan $Libra.

Durante la realización del Tech Forum , el financista “manejó” la agenda del Presidente en ese encuentro , como si en lugar de ser un hombre de negocios del ámbito privado fuera un funcionario nacional de relevancia.

Según chats que constan en el expediente $Libra, Novelli chateó con una de las más importantes asistentes de Karina Milei para controlar él las reuniones cara a cara que el Presidente mantuvo en el Tech Forum con empresarios del mundo cripto . Después de concretar un puñado de esos cara a cara entre empresarios y el Presidente, Novelli le escribe a la asistente de Karina Milei, llamada Maria Gorini: “Sería genial si entro yo solo así lo pongo en tema a Javier”, sugirió el “trader”, y de inmediato ordena en otro chat a la misma destinataria: “Y cuando él quiera me traen al resto (de los empresarios que verían al Jefe de Estado)”.

Novelli insiste: “Cuando me digas entro solo”. Y Gorini responde: “Sí, ya avisé y avisamos”.

En estos chats con la misma Gorini, Novelli le remarca que quienes verían al Presidente iban a estar “ dentro de la sala y después salen para la foto”.

Y vuelve a chatear jactándose de su influencia: “Todos empresarios multimillonarios. Ya se les avisó que su seguridad privada NO puede pasar. Asi que van a estar solos”.

Hay otra comunicación más que puede indicar quién mandaba sobre quién. Gorini le avisa a Novelli por un retraso en la agenda del Jefe de Estado: “Ya deberíamos cortar, tenés la otra audiencia”. Y Novelli responde así: “Si, Javi sigue jajajaja” ).

Hoy, “Novelli” es una palabra “maldita” para los Milei. Igual que “$Libra”. Y el periodista y empresario Grandio se transformó en la clave de la causa por posible corrupción que más avanzó en los tribunales contra Adorni. Como dice el refrán español: “De aquellos polvos, estos lodos”.

Periodista especializado en Política

Fuente: Clarín