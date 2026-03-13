Un policía mató a tiros a un joven de 20 años y quedó detenido: “Pensé que me iba a robar”

Un policía de la Ciudad fue detenido después de matar a tiros a un joven 20 años que se trasladaba en moto junto a un amigo. Según las primeras informaciones, ambos llevaban botines en un bolso y se cree que iban a jugar al fútbol.

El efectivo aseguró que pensó que iban a asaltarlo y les disparó con su arma reglamentaria. “Pensé que me iban a robar”, afirmó. Uno de los chicos murió en la madrugada de este viernes.

El hecho ocurrió ayer por la noche en la esquina de Martín Rodríguez y Perdomo. La Justicia investiga el caso como un posible episodio de gatillo fácil .

El efectivo, identificado como Lucas Adrián Gómez , estaba circulando con su pareja en moto cuando, según su declaración, observaron que eran seguidos por otra moto con dos hombres. Ante la sospecha de un posible robo, detuvo la marcha, se identificó como policía y disparó dos veces.

Juan Cruz Leal , uno de los motociclistas, recibió un balazo en la ingle mientras que su acompañante, Daniel Enrique Kuhne , sufrió un tiro en el costado del pecho.

Kuhne, de 20 años, fue trasladado al Hospital Posadas y le dieron el alta esta mañana. Mientras que Leal fue derivado al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde los médicos confirmaron su muerte esta madrugada .

En el lugar se incautaron dos vainas de un arma de calibre 9 mm y el arma reglamentaria. En las mochilas solo encontraron botines y ropa de fútbol.

El joven que sobrevivió contó a las autoridades que se dirigían a un partido de fútbol cuando notaron a unos metros que una moto detuvo la marcha y el conductor empezó a disparar.

Los investigadores cuentan con cámaras en la zona y testimonios de vecinos que salieron a la calle cuando escucharon las detonaciones. La causa quedó a cargo de la UFI N°2 de Ituzaingó y la fiscal María Alejandra Bonini dispuso la detención del efectivo por el delito de homicidio agravado.

Fuente: TN