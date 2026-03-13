Diego Spagnuolo declaró en Comodoro Py y denunció que circularon audios hechos con inteligencia artificial

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo , se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar como testigo en una causa que investiga presuntas maniobras de espionaje contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

La declaración se realizó ante el fiscal federal Carlos Stornelli y se enmarca en una investigación iniciada por la hermana del presidente Javier Milei , quien denunció haber sido víctima de tareas de inteligencia ilegal.

Durante su testimonio, Spagnuolo sostuvo que él también habría sido objeto de grabaciones clandestinas durante varios meses mientras ejercía su cargo. Según declaró, parte de ese material habría sido utilizado para impulsar la causa que investiga presuntas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad .

De acuerdo con lo expuesto por el funcionario, algunos de los audios que circularon en ese contexto no serían auténticos. Spagnuolo afirmó ante el fiscal que se trataría de grabaciones fabricadas o manipuladas mediante herramientas de inteligencia artificial .

La referencia apunta especialmente a un audio que tuvo amplia difusión y que fue uno de los elementos que dio origen a la investigación judicial por presuntos pagos irregulares. En ese registro se escucha a una persona —que supuestamente sería Spagnuolo— mencionar un presunto reparto de coimas .

Sin embargo, el propio funcionario puso en duda la autenticidad de ese material y aseguró que habría sido manipulado tecnológicamente. En su declaración, explicó que durante su gestión habría sido grabado de manera sistemática y que parte de ese material pudo haber sido alterado antes de su difusión.

La defensa de algunos de los implicados ya había cuestionado previamente la validez de ese material, mientras que ahora el propio funcionario puso en duda su autenticidad .

En este contexto, el análisis técnico de los audios podría convertirse en una pieza clave para determinar la validez de las pruebas y el rumbo que tomará la investigación judicial.

La evolución de ambos expedientes —el que investiga las presuntas coimas y el que analiza el supuesto espionaje— será seguida de cerca en los próximos días, especialmente cuando el tribunal superior avance con la revisión de la causa que involucra a 18 procesados.

Fuente: TN