Un Peugeot 208 chocó contra tanques de agua en zona de bacheo y provocó la muerte de dos jóvenes

En las primeras horas de este sábado, dos jóvenes murieron y un menor permanece internado en estado crítico tras un accidente ocurrido en la Ruta Provincial 13, cerca de San Jorge, en el departamento San Martín, a 152 kilómetros al oeste de la capital santafesina. El siniestro se produjo alrededor de las 6:20, cuando un Peugeot 208 impactó contra tanques con agua colocados como señalización en un sector donde una empresa privada realiza trabajos de bacheo.





Según informó la policía, el conductor del vehículo no habría advertido la señalización de la obra. Tras impactar contra la primera valla, el vehículo continuó sobre la calzada, rozó una retroexcavadora estacionada, cayó en la canalización en construcción y terminó del otro lado. Como consecuencia, los dos ocupantes mayores de edad fallecieron en el lugar, mientras que el menor fue asistido por servicios de emergencia y trasladado a un centro de salud de la zona.





De acuerdo con fuentes policiales, las víctimas fatales tendrían domicilio en San Vicente y Colonia Margarita, localidades del departamento Castellanos, pero por pedido de las familias no se difundirán sus identidades. La investigación confirmó que no hubo participación de otro vehículo. En el lugar trabajaron bomberos, personal del Sies 107, efectivos de la Comisaría Segunda y agentes de Tránsito y de la Guardia Urbana municipal. La fiscalía en turno de los Tribunales de San Jorge dispuso las primeras medidas para determinar las circunstancias del hecho.





Por otra parte, en la zona sur del Gran Rosario, otro siniestro ocurrido este sábado derivó en la muerte de un transportista que circulaba por la autopista Rosario–Buenos Aires, a la altura del ingreso al peaje en sentido sur–norte, en jurisdicción de General Lagos. El accidente involucró a cuatro camiones y una persona falleció en el lugar. En la zona trabajan efectivos de Gendarmería Nacional, bomberos y personal de la Guardia Provincial en tareas de peritaje y ordenamiento del tránsito.