Inseguridad sin freno en el GBA: lo asaltaron, les entregó su auto y le dispararon igual

Eran pasadas las seis de la tarde del viernes cuando el hombre estacionó el auto frente a su casa y se bajó, en San Martín . Allí fue cuando tres ladrones que caminaban por la vereda lo asaltaron. La víctima entregó su vehículo sin resistirse, levantó las manos y salió corriendo, pero uno de ellos le disparó por la espalda.

La secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad. Pasó en las calles Soldado Folch y Las Violetas, en el barrio Libertador .

La víctima fue Sergio Andrés Retamozo, de 43 años , que es policía bonaerense y permanece internado, estable, en el Hospital Castex, con un balazo que le perforó la cintura y se alojó en el estómago. Es teniente y trabaja en la comisaría 3ra. de San Martín.

La causa fue caratulada " tentativa de homicidio criminis causa y robo calificado por el uso de arma de fuego " por la UFI N° 5 de San Martín, a cargo de Ignacio Correa.

El Renault Clio del agente fue prendido fuego en las calles Eucaliptus bis y 194, a 13 cuadras de donde fue el asalto y a pocos metros de la autopista Camino del Buen Ayre.

El lunes 23 de marzo, cuatro motochorros asaltaron a un sargento 1ro. de la Policía Federal, de 48 años, integrante del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), quien circulaba en una Honda Titán vestido de civil.

Ocurrió en la avenida Teniente General Donato Álvarez, a la altura de la calle Coronel Lynch, en Monte Chingolo, partido de Lanús.

El oficial, que es francotirador, reaccionó y mató a uno de los ladrones. Tenía 14 años .

El fiscal Martín Rodríguez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 del Departamento Judicial de Avellaneda−Lanús, consideró que actuó en legítima defensa.

" Descansá en paz, hermano, no caigo chorro. Tenías una re vida por delante plaga. Me quedo con los mejores recuerdos manito, nos vemos a la vuelta, quedamos en hacer secuencias y me debés una Coca, gil ", fue uno de los posteos para Zahir Mesa, cuyos tres cómplices lograron escapar.

El jueves pasado, a las 7, en San Francisco Solano (Quilmes) , un policía de la Ciudad mató a uno de los ladrones que intentaron robarle la moto a un vecino de la zona.

Sucedió en avenida Donato Álvarez y calle 814, del barrio San José.

El policía, que iba vestido de civil, advirtió el asalto y se identificó. "¡Tirale, tirale!" , se escuchó decir a uno de los delincuentes, según declaró un testigo.

Todo terminó con un ladrón muerto. Junto al cuerpo quedó tirada una de las motos en las que circulaban y un revólver calibre 32. Como en el caso de Monte Chingolo, el fiscal que intervino consideró que el oficial actuó en legítima defensa.

