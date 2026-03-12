Un periodista de la TV Pública salió a defender a Adorni por el viaje que hicieron a Punta del Este: “Pagó US$ 3.600 en el avión privado más barato que hay”

La polémica por el viaje de Manuel Adorni con su esposa a Nueva York, en el marco del Argentina Week de la que participaron Javier Milei y el mismo jefe de Gabinete, sumó un nuevo capítulo que puso en el ojo de la tormenta al funcionario. Esta vez por un vuelo a Punta del Este con su familia en un avión privado . Al respecto habló Marcelo Grandio, periodista y amigo de Adorni, quien lo defendió ante los cuestionamientos.

"No es la primera vez que viajamos juntos con Manuel. Este viaje lo hicimos todos juntos, lo acompañé en la ida, yo estaba en Buenos Aires y vivo en Uruguay y voy y vengo para hacer el programa, él pagó sus pasajes . Cada uno pagó su parte. Él pagó sus 4 pasajes y pagó 3.600 dólares y yo pagué 800 dólares porque era mi parte", dijo en diálogo con Urbana Play quien tuvo un programa en la TV Pública y hoy tiene un streaming del mismo canal.

Según el periodista, que asegura ser "como el hermano mayor" del ex vocero y ahora ministro coordinador, ambos tienen una amistad de más de 15 años y el viaje se dio en ocasión de una invitación que le hizo para pasar unos días en su casa de Uruguay.

En cuanto al viaje en una aeronave privada, Grandio dijo que lo hicieron en "el avión privado más barato que hay" de una compañía que "hace taxi-avión". Explicó que la empresa "te vende la pata de vuelta", por lo que el regreso chárter "lo paga el que regresa".

" Es como tomarte un taxi a Provincia , que la vuelta la paga otro. Los otros 3.600 dólares los pagaron los que vinieron de vuelta", enfatizó. También dijo que le cobran más barato porque los dueños de la compañía son sus amigos: "No me cobran 5.000".

Respecto a los motivos del viaje de Adorni, Grandio afirmó que lo llevó como invitado a su casa, que "no es la primera vez" que lo hace y que ya lo había hecho con Javier Milei en 2022 cuando el hoy presidente era diputado nacional.

" No veo nada riesgoso ni antiético compartir unos días en mi casa con un amigo de la vida . Gracias que me fui a Uruguay a vivir. Ahora no voy más a la TV Pública porque es una país lamentable, estar mirando estas cosas cuando se robaron el país. Yo viajé con mi amigo. Es funcionario público y se pagó el pasaje, tiene fondos para pagarse el pasaje. ¿Cuál es el problema? Es un amigo mío de más de 15 años, soy el hermano mayor para él", descargó.

También pidió "dejarlo en paz a Manu" ya que "no ser político y estar en éstas es muy difícil".

"No te puedo decir más nada. Es un tipazo, te puede gustar o no, podés estar de acuerdo o no, no sé qué pasó con el avión, no me interesa, tomaron contacto conmigo porque soy como el hermano mayor para él", cerró al respecto.

Luego, se refirió a su salida al aire en C5N donde quiso explicar lo mismo y dijo que tergiversaron su declaración: "Me llamó el maleducado de Duggan ayer 34 veces, a las once y media de la noche, tenemos una relación en común porque iba a Simonetta Orsini a comprarse Rolex, relojes. En un tiempo iba todas las semanas a comprarse relojes ahí, soy amigo de la infancia del dueño de Simonetta. Voy a tomar un café y está siempre ahí".

"Lo atendí de buena onda porque era un colega, de repente me escribe Mariana Brey que estaba en el aire y se tergiversó todo. Porque yo le dije esto mismo", afirmó. En esa corta entrevista, Grandio aseguró que los pasajes los pagó Adorni, incluyendo el de él.

Por último, se refirió a su relación con la TV Pública , también cuestionada una vez que salió a la luz el viaje de Adorni con él, y disparó con fuerza contra la señal estatal.

"La TV Pública no me paga, la productora para la que trabajo tiene que conseguir una publicidad. Yo no vendí mucha publicidad, así que estoy trabajando gratis hace dos años. No tengo pauta de nadie. De la TV Pública no cobro un peso", dijo. También explicó que ya no tiene el programa que salía por esa señal, aunque sí sigue con un streaming que comenzó hace poco.

Además, desmintió que vaya al Mundial 2026 a cubrir el evento para el canal estatal y que va a ver si sigue trabajando allí. "Le estoy habiendo un favor a los argentinos. Estamos soportando entre todos un edificio de la TV Pública que gasta 5 millones de dólares por mes. A la Argentina le estoy haciendo un favor. Estoy yendo a laburar gratis. O casi gratis. Con lo que cobro por ese trabajo no me pago ni los pasajes en Aerolíneas para poder venir en Economy a Uruguay", remarcó.

Y cerró: "Por lo que yo veo en la TV Pública , no se está haciendo nada. Habría que cerrarla porque estamos gastando la plata en la TV Pública . Yo voy porque trato de hacerle un bien al país, pero veo que no está sirviendo de nada. Estoy ahora solo en el streaming y me parece que no voy a ir más".

Fuente: Clarín