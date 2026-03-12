Operan a Federico Pelli, el diputado libertario que fue cabeceado por un puntero peronista en Tucumán: difunden una foto internado

Este jueves operan al diputado nacional Federico Pelli , de La Libertad Avanza, que fue agredido por un militante peronista identificado con el alias de Pichón cuando intentaba pasar colchones y otras ayudas por una ruta en Tucumán , en el marco de las inundaciones que sufre el sur de la provincia por el temporal de las últimas horas.

La agresión se conoció ayer por la tarde, cuando un video del momento fue difundido en redes sociales. Esta mañana, otro usuario de la plataforma X compartió una imagen del diputado internado e informó que "se encuentra estable" y será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas .

Sin intenciones de bajar el tono de la discusión partidaria que dejó a un diputado en el hospital, el usuario identificado como @nuevoimperioarg expresó un polémico mensaje: "Les aviso no les tenemos miedo simios , vamos a seguir. La libertad avanza!". El mensaje fue reposteado por el presidente Javier Milei.

Por su parte, otra diputada de LLA, Soledad Molinuevo, habló con medios locales sobre el momento de la agresión y dio detalles sobre el estado de salud de Pelli.

El diputado Pelli, se encuentra estable y evolucionando. Está por ser intervenido quirúrgicamente. Les aviso no les tenemos miedo simios, vamos a seguir. La liberdad avanza! pic.twitter.com/Fc4BrDhdI4

“Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe”, afirmó y señaló que el cabezazo le provocó una importante pérdida de sangre.

Molinuevo dijo además que su compañero de banca "se desangró mucho . Lo tienen que operar por la quebradura de la nariz . Está internado, muy dolorido".

La cuenta de la red social X que difundió la imagen de Pelli es atribuida a un militante libertario de identidad desconocida pero del entorno del exministro del Interior, Lisandro Catalán , quien también figura en la foto junto al internado.

El propio Catalán se expresó ayer en redes sobre la agresión a Pelli: "La prepotencia de los que se creen impunes en Tucumán. Creen que son intocables. Hoy esa violencia llegó a un nivel inaceptable: le rompieron la nariz al diputado nacional Federico Pelli".

"En este momento se están realizando las denuncias correspondientes y vamos a ir hasta las últimas consecuencias ", agregó en una publicación donde también compartió el video de la agresión.

La prepotencia de los que se creen impunes en Tucumán. Creen que son intocables. Hoy esa violencia llegó a un nivel inaceptable: le rompieron la nariz al diputado nacional Federico Pelli. En este momento se están realizando las denuncias correspondientes y vamos a ir hasta las… pic.twitter.com/xY8nfRP3GF

El violento incidente fue ampliamente repudiado por los máximos dirigentes políticos en las redes sociales como el presidente Javier Milei que apuntó que eso "es lo que tenemos del otro lado" de su espacio, y el gobernador peronista Osvaldo Jaldo, quien sostuvo que "la violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos".

"En momentos tan difíciles para nuestra provincia, lo que debe unirnos es la solidaridad con quienes hoy atraviesan las consecuencias de las inundaciones", añadió el mandatario tucumano en tono conciliador.

Otra referente libertaria que tampoco tuvo intenciones de calmar los ánimos fue la diputada Lilia Lemoine, que denunció que "las agresiones hacia los miembros de LLA y el gobierno de Milei sigue en aumento por parte de la izquierda y el peronismo, a quienes no les gusta perder el poder".

"Lo que le hicieron a Federico Pelli nos lo podrían haber hecho a cualquiera de nosotros. Ellos se creen con derecho", aseveró la diputada.

Las agresiones hacia los miembros de LLA y el gobierno de @JMilei sigue en aumentopor parte de la izquierda y el peronismo a quienes no les gusta perder el poder. Lo que le hicieron a @pellifederico nos lo podrían haber hecho a cualquiera de nosotros. Ellos se creen con derecho. https://t.co/p1MBIxgD5I

El video difundido muestra justo los segundos previos al golpe, cuando el kirchnerista Marcelo "Pichón" Segura no quiere dejar pasar a los militantes y diputados libertarios.

"¿Quién sos vos para dejar pasar?", le dijo el legislador al agresor en plena ruta, que le contestó "el que no los va a dejar pasar", en medio de un intercambio agresivo. Y, acto seguido, el hombre de pelo largo, platinado y enrulado, le pegó un cabezazo en el rostro a Pelli.

Inmediatamente aparecen en el cuadro dos agentes de Infantería para separar al diputado agredido de Pichón, que se encontraban en el área realizando tareas de ayuda a los vecinos tucumanos y no previeron la escalada de violencia cuando empezaron segundos antes los empujones.

"Pónganle ya mismo las esposas", gritaron mujeres testigos del episodio que quedó registrado por teléfonos celulares. El diputado, quien es sobrino nieto del fallecido arquitecto César Pelli, había quedado abrumado por el golpe y se arrodilló en el piso mientras su nariz sangraba profusamente.

La escena se completó con colchones en el suelo esperando a ser llevados a los damnificados. Producto de la agresión, el legislador ensangrentado se arrojó al suelo, mientras un policía acompañó al agresor hasta detrás de una camioneta intentando alejarlo de la escena, con el repudio de los presentes de fondo. Una impresionante mancha de sangre en el suelo quedó como prueba de la violencia exhibida.

Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín

Fuente: Clarín